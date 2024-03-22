Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

3 Cara Menjaga Kulit Menghadapi Equinox

Firly Aghisty Cahyarani , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |21:45 WIB
3 Cara Menjaga Kulit Menghadapi Equinox
Cara menjaga kulit menghadapi equinox. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

CARA menjaga kulit menghadapi equinox menarik untuk diulas. Sebab, perubahan cuaca akibat equinox dapat memengaruhi kesehatan kulit manusia. Hal ini sering kali menimbulkan dampak negatif pada kulit mulai dari risiko berbahaya akibat paparan sinar UV hingga perubahan kelembaban udara.

Tentunya kondisi ini dapat menyebabkan kulit menjadi kering dan kusam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana merawat kulit dengan tepat selama fase perubahan cuaca ini.

Kulit akan beradaptasi dengan perubahan suhu dan kelembaban, yang dapat menyebabkan kulit menjadi kering atau kusam. Dengan merawat kulit secara tepat, kita juga dapat menjaga kesehatan kulit kita agar tetap terjaga selama menghadapi perubahan cuaca tersebut.

Melansir dari berbagai sumber, Jumat (22/3/2024) berikut tiga cara menjaga kulit menghadapi equinox.

1. Perawatan Kulit yang Kaya Antioksidan

Perawatan Kulit

Equinox seringkali disertai dengan perubahan cuaca yang dapat meningkatkan risiko berbahaya pada kulit akibat paparan sinar UV dan polusi udara.

Menggunakan produk perawatan kulit yang kaya akan antioksidan dapat membantu melindungi kulit dari kerusakan tersebut. Produk-produk yang mengandung vitamin C, vitamin E, dan bahan alami seperti ekstrak teh hijau dapat membantu mengurangi radikal bebas dan merawat kulit dengan baik.

2. Gunakan Moisturizer

Perubahan suhu dan kelembaban udara selama equinox dapat menyebabkan kulit menjadi kering dan kusam. Penting untuk mempertahankan kelembapan kulit dengan rutin menggunakan Moisturizer yang cocok untuk jenis kulit anda.

Pilihlah produk yang mengandung bahan hidrasi seperti asam hialuronat dan gliserin untuk menjaga kulit tetap lembap sepanjang hari. Mengingat perubahan suhu dan kelembaban udara yang dapat menyebabkan kulit menjadi kering dan kusam.

Dengan menggunakan Moisturizer secara teratur, ini dapat membantu kulit Anda tetap terhidrasi dan terlindungi dari dampak buruk pada kulit yang terjadi selama perubahan cuaca.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement