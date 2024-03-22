Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Panti Lansia Apresiasi Bantuan MNC Vision Networks: Perdana Dikunjungi Media

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |23:25 WIB
Panti Lansia Apresiasi Bantuan MNC Vision Networks: Perdana Dikunjungi Media
MNC Peduli kunjungi panti lansia. (Foto: MPI/ Annastasya Rizqa)
A
A
A

ULURAN tangan untuk masyarakat kembali diberikan oleh MNC Vision Networks. Dinaungi MNC Peduli, MVN melakukan kunjungan dan memberikan bantuan untuk lansia di Panti Werdha Berea di kawasan Kedoya, Jakarta Barat, Jumat (22/3/2024).

Acara tali kasih ini disambut hangat oleh para lansia. Marlin Anthonie, Pengurus Harian Panti Lansia Werdha Berea ini turut mengapresiasi bantuan dari MVN.

“Banyak sekali bantuan yang diberikan di antaranya ada sprei obat-obatan, dan beberapa makanan-makanan ringan untuk oma-oma dan para staf yanh ada. Berkat ini dapat kami terima dengan baik,” kata Marlin.

