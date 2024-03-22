Kunjungan Bantuan MNC Vision Network Disambut Antusias para Lansia

MNC Vision Network melakukan kunjungan dan memberikan bantuan pada lansia di Panti Werdha Berea di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Kunjungan ini disambut hangat dan penuh suka cita dari para lansia dan penghuni panti lainnya.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Jumat (22/3/2024), para lansia yang hadir di kegiatan ini begitu ceria dan antusias melihat kunjungan dari MNC Vision Networks. Hal ini turut diungkap oleh Pengurus Harian Panti Lansia, Marlin Anthonie.

“Hari ini kami didatangi oleh MNC Vision Network dalam rangka berbagi kasih kepada kami. Oma-oma sendiri selalu antusias ketika ada banyak orang yang berniat memberikan bantuan atau berkunjung,” kata Marlin.