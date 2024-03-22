MNC Vision Network Beri Santunan di Panti Lansia, Wujudkan Kepedulian Sosial kepada Masyarakat

MNC Vision Networks kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan tersebut merupakan acara donasi yang diberikan pada lansia di Panti Werdha Berea di kawasan Kedoya, Jakarta Barat, Jumat (22/3/2024).

Dalam acara ini, MNC Vision Networks membagikan bantuan berupa sprei, obat-obatan dan sembako yang diharapkan bisa berguna untuk para lansia di panti ini. Horison Sitohang, selaku perwakilan MNC Vision Networks dan Managing Director ICT PT. Infokom Elektrinfo ini pun bersyukur bisa memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya untuk para lansia yang membutuhkan.

“Dalam rangka mewujudkan kepedulian sosial kepada masyarakat, dari dari PT. MNC Vision Network dalam naungan MNC Peduli, menyelenggarakan kegiatan CSR dalam tanda penyerahan tanda kasih, kepada Panti Werdha Berea,” tutur Horison saat ditemui di Panti Werdha, Kedoya, Jakarta Barat, Jumat (22/3/2024).