Serunya Main ke Aviary Park, Tawarkan Pengalaman Wisata Konservasi di Tengah Kota

Aviary Park Indonesia, wisata konservasi di tengah Kota Tangsel (Foto: Aviary Park Indonesia)

KEHADIRAN destinasi wisata baru merupakan bukti kuat pariwisata Tanah Air semakin menggeliat. Wisata berbasis edukasi yakni Aviary Park Indonesia kini hadir untuk menghibur masyarakat, khususnya di Tangerang Selatan (Tangsel).

Aviary Park merupakan destinasi wisata yang mengedepankan green tourism dan di tengah kota untuk menyajikan pengalaman konservasi menarik bagi wisatawan.

Kehadiran wisata baru ini hasil kolaborasi PT Aviary Jaya Lestari dan PT Jaya Real Property yang menjalin kemitraan strategis dalam rangka menghadirkan lingkungan yang berkelanjutan sekaligus mempromosikan kesadaran akan pentingnya pelestarian alam dalam konteks perkotaan.

Keduanya berkomitmen untuk menciptakan area-area yang memadukan aspek-aspek ruang hijau dan keberlanjutan serta memberikan manfaat positif bagi lingkungan dan komunitas sekitarnya, dalam upaya memperbaiki ekosistem, seperti penanaman 10.000 pohon dan 50.000 tanaman perdu.

(Foto: Aviary Park Indonesia)

Aviary Park sendiri terletak di Jalan Bintaro Creative District No. 15 Bintaro Jaya. Kehadirannya berperan sebagai pusat konservasi aviary yang dilengkapi dengan kebun binatang mini (mini zoo) yang menarik, di mana memiliki lima ekosistem yang berbeda, seperti desert (durun), savana (padang rumput), lake (danau), rain forest (hutan hujan) dan swamp (rawa-rawa).

"Aviary Park Indonesia menawarkan kombinasi dan pengalaman menarik antara hiburan dan pendidikan untuk keluarga dengan fokus pada dunia alam, burung, serta satwa unik dan menarik," Humas Aviary Park Indonesia, Hilda Anastasya dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, Jumat (22/3/2024).

Pengunjung nantinya akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan berbagai hewan dari berbagai macam ekosistem dan menampilkan burung endemik Indonesia dan juga satwa eksotis lainnya.