5 Pantai Eksotis di Kepulauan Selayar, Pesonanya Menentramkan Jiwa

KEPULAUAN Selayar, di Sulawesi Selatan memiliki sejumlah pantai dengan daya tarik memukau.

Tak sekadar melihat hamparan pasir berwarna putih, pelancong juga bisa menyelami keindahan bawah lautnya.

Untuk mencapai Kepulauan Selayar, Anda bisa menggunakan jalur darat, udara, dan laut. Dengan perjalanan yang memakan waktu cukup panjang dari Makassar, Kepulauan Selayar akan memberikan pemandangan yang setimpal dengan perjuangan Anda.

Berikut Okezone rangkumkan tiga pantai cantik di Kepulauan Selayar yang bisa Anda jelajahi saat libur nanti.

1. Pantai Bahuluang

Pantai Bahuluang adalah sebuah pantai yang memiliki perairan pirus. Kejernihan dan warna toskanya dapat membuat Anda merasa seperti ada di Maladewa.

(Foto: dok. Berry Latzer)

Bagaimana tidak, gradasi warna putih dari pasir dan hijau air laut terasa sungguh indah dan sangat bersih. Pohon kelapa yang tumbuh berjejer di pantai memberikan pemandangan yang menenangkan.

Apalagi jika Anda menengok ke bawah laut. Tanpa harus menceburkan diri, Anda bisa melihat keindahan terumbu karangnya dari atas karena kejernihan airnya. Untuk sampai ke Pantai Bahuluang, Anda harus menempuh waktu selama 40 menit dari Appatanah.

2. Pantai Liang Kareta

Pantai Liang Kareta memiliki pemandangan yang unik karena bibir pantainya yang tak terlalu lebar dipenuhi dengan pasir putih. Uniknya, pantai ini diapit ooleh tebing batu karang yang ditumbuhi beberapa pepohonan di atasnya.

Pantai ini memang tidak menawarkan tempat yang luas untuk bersantai dan bermanja-manja di tepian. Namun, pesona yang lebih menakjubkan bisa Anda dapatkan dengan menyelam.

(Foto: Instagram/@mr.travelll)

Titik penyelamannya pun tak begitu jauh dari bibir pantai. Untuk mencapai Pantai Liang Kareta, Anda harus berangkat dari Pelabuhan Benteng menggunakan perahu dalam waktu tempuh sekira 45 menit.

3. Pantai Pinang

Pantai ini berada di pesisir timur Pulau Selayar, Pulau terbesar di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pantai Pinang dikelola oleh ekspaktriat asal Prancis dengan beberapa fasilitas penginapan dan dive centre.

Berpasir putih dengan air laut yang jernih serta pemandangan alam bawah laut memukau membuat turis betah berlama-lama. Pantai ini sangat cocok untuk aktivitas diving dan snorkeling. Waktu ideal berkunjung ke pantai ini ialah di bulan September hingga April, atau oleh masyarakat Kepulauan Selayar disebut sebagai musim barat.