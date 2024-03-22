Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bagikan Sembako ke Pegawai Kemenparekraf, Sandiaga: Ramadhan Bulan Terbaik Berbakti Sosial

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |22:37 WIB
Bagikan Sembako ke Pegawai Kemenparekraf, Sandiaga: Ramadhan Bulan Terbaik Berbakti Sosial
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno membagikan bantuan berupa sembako kepada pegawai di lingkungan Kemenparekraf dan anak-anak yatim piatu di sekitar lingkungan perumahan Sapta Pesona, Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Bantuan ini diserahkan Menparekraf Sandiaga dalam Bakti Sosial Dharma Wanita Persatuan Kemenparekraf di Masjid Rihlatul Jannah, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat.

Sandiaga dalam sambutannya berujar bahwa bulan suci Ramadhan merupakan momen yang sangat tepat dimanfaatkan oleh umat Islam untuk beribadah dan beramal membantu sesama.

Mengingat, pahala yang diperoleh dari setiap amal ibadah di bulan Ramadhan akan jauh lebih besar dibanding bulan-bulan lainnya.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: dok. Kemenparekraf)

"Bulan suci Ramadhan ini adalah salah satu bulan yang terbaik bagi kita untuk berbakti sosial," ujarnya, mengutip laman Kemenparekraf.

Menparekraf Sandiaga Uno membagikan bantuan kepada pegawai di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf di Masjid Rihlatul Jannah, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Menparekaf Sandiaga berharap bantuan ini bisa bermanfaat bagi seluruh 453 penerima bantuan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement