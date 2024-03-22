Bagikan Sembako ke Pegawai Kemenparekraf, Sandiaga: Ramadhan Bulan Terbaik Berbakti Sosial

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno membagikan bantuan berupa sembako kepada pegawai di lingkungan Kemenparekraf dan anak-anak yatim piatu di sekitar lingkungan perumahan Sapta Pesona, Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Bantuan ini diserahkan Menparekraf Sandiaga dalam Bakti Sosial Dharma Wanita Persatuan Kemenparekraf di Masjid Rihlatul Jannah, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat.

Sandiaga dalam sambutannya berujar bahwa bulan suci Ramadhan merupakan momen yang sangat tepat dimanfaatkan oleh umat Islam untuk beribadah dan beramal membantu sesama.

Mengingat, pahala yang diperoleh dari setiap amal ibadah di bulan Ramadhan akan jauh lebih besar dibanding bulan-bulan lainnya.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

"Bulan suci Ramadhan ini adalah salah satu bulan yang terbaik bagi kita untuk berbakti sosial," ujarnya, mengutip laman Kemenparekraf.

Menparekraf Sandiaga Uno membagikan bantuan kepada pegawai di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf di Masjid Rihlatul Jannah, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Menparekaf Sandiaga berharap bantuan ini bisa bermanfaat bagi seluruh 453 penerima bantuan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan.