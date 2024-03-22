7 Kuliner Malam Paling Enak di Sidoarjo, Yuk Mampir Pulang Sholat Tarawih

SIDOARJO merupakan sebuah kota yang letaknya dekat dengan pesisir pantai. Selain dikenal dengan keindahan wisatanya, Sidoarjo juga terkenal dengan banyaknya makanan yang enak loh.

Ada berbagai macam kuliner di Sidoarjo yang wajib anda coba. Termasuk kuliner malamnya yang maknyus bikin lidah bergoyang.

Ketimbang penasaran, berikut Okezone rangkumkan tujuh kuliner malam paling hits di Sidoarjo, cocok disinggahi sepulang sholat tarawih.

1. Rawon Gajah Mada

Datang ke Jawa Timur jangan lupa mencicipi makanan khasnya, yaitu rawon. Di Sidoarjo ada sebuah kedai rawon paling populer dan dikenal dengan kelezatannya.

(Foto: dok. Fajar Nugraha)

Namanya adalah Rawon Gajah Mada. Di sini, rawon disajikan dengan potongan daginng dengan ukuran yang besar serta empuk.

Menu pendampingnya juga lengkap, seperti tempe, sambal tauge, dan telur asin. Cocok sekali untuk berkuliner malam.

Lokasi: Jalan Gajah Mada, Pekauman, Sidoarjo.

Jam Buka: 21.30-03.00 WIB.

2. Pecel Dalu

Bagi pencinta pecel wajib mampir ke Pecel Dalu jika sedang berkulineran di Sidoarjo. Salah satu kuliner malam di kota ini sudah ada sejak 2008 loh. Menu utamanya adalah nasi pecel dengan berbagai macam lauk.

(Foto: dok. Anang Bonsel)

Lokasi: Jalan Garuda, Nomor 111, Betro, Sedati.

Jam Buka: 20.00-02.00 WIB.

3. Warung Seafood Diponegoro

Warung seafood legendaris yang satu ini sudah ada sejak tahun 1989. Lebih dari 30 tahun, Warung Seafood Diponegoro selalu menyajikan makanan laut yang lezat dan fresh. Tak heran jika pelanggannya semakin banyak.

Ada banyak aneka hewan laut yang bisa anda santap dengan berbagai macam bumbu pilihan. Tempat yang disediakan juga cukup luas, sehingga cocok dikunjungi bersama keluarga atau teman-teman.

Lokasi: Jalan Diponegoro, Nomor 122, Sidokare.

(Foto: Warung Seafood Diponegoro)

Jam Buka: 17.00-23.00 WIB.

4. Tahu Tek Cak Sodiq

Tahu Tek merupakan salah satu makanan khas Jawa Timur yang sudah ada sejak dahulu. Salah satu warung legendaris yang menjual tahu tek di Sidoarjo adalah Tahu Tek Cak Sodiq yang sudah ada sejak 1976.

Kudapan khas yang satu ini berisi lontong, kentang, tahu, telur, kecambah, dan kerupuk yang disiram dengan bumbu kacang dengan campuran petis dan bumbu lain. Cita rasanya khas dan lezat.

Lokasi: Dekat kantor Pengadilan Agama Sidoarji. Jalan Wijaya Kusuma, Nomor 86.

Jam Buka: 15.00 - 00.00 WIB.