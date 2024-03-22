Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

3 Minggu di Miss World 2024, Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa: Rindu Makanan Indonesia

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |16:50 WIB
3 Minggu di Miss World 2024, Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa: Rindu Makanan Indonesia
Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa kangen makanan Indonesia, (Foto: MPI/ Ayu Utami)
A
A
A

MISS Indonesia 2022 Audrey Vanessa tepat hari ini, Jumat (22/3/2024) baru saja tiba di Jakarta, Indonesia setelah tiga minggu mengikuti ajang Miss World 2024 di Mumbai, India.

Selama tiga minggu menjalani rangkaian karantina hingga malam final Miss World ke-71 tersebut, Audrey mengungkapkan ia mengalami banyak momen menyenangkan yang bisa menjadi pengalaman berharga.

"Tentunya pengalaman sukanya banyak sekali, karena melalui Miss World aku mendapatkan banyak sekali pengalaman baru, yang belum pernah aku rasakan karena ini perjalanan berharga," kata Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa saat ditemui MNC Portal di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Jumat (22/3/2024)

Namun, tak menampik Audrey mengaku sangat rindu kelezatan berbagai makanan khas Indonesia.

 BACA JUGA:

"Kalau dukanya, aku bisa bilang aku sangat merindukan makanan Indonesia. Benar-benar kangen banget sama makanan Indonesia," tambahnya.

 BACA JUGA:

"Tiga minggu di sana, plus dua minggu extend itu benar-benar aku kangen masakan Indonesia," seru Audrey lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/298/3024017/bekamal-LYGK_large.jpeg
Mengenal Bekamal, Cara Menyimpan Olahan Daging Kurban Ala Suku Osing sejak Ratusan Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/298/3022827/ini-2-kue-jajanan-pasar-indonesia-kesukaan-thom-haye-sanggup-makan-seharian-NYdg5maOpN.jpg
Ini 2 Kue Jajanan Pasar Indonesia Kesukaan Thom Haye, Sanggup Makan Seharian!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/298/3021104/3-makanan-pinggir-jalan-khas-indonesia-kesukaan-jay-idzes-ppuE396ZbY.jpg
3 Makanan Pinggir Jalan Khas Indonesia Kesukaan Jay Idzes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/298/3021042/intip-restoran-indonesia-jajakan-makanan-khas-nusantara-di-kawasan-gua-hira-mekkah-UDryHVIoXa.jpg
Intip Restoran Indonesia Jajakan Makanan Khas Nusantara di Kawasan Gua Hira Mekkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/298/3015735/manggung-keliling-daerah-govinda-hobi-wisata-kuliner-khas-indonesia-qW3xkILqdX.jpg
Manggung Keliling Daerah, Govinda Hobi Wisata Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/298/3011227/lewat-roadshow-food-startup-indonesia-kemenparekraf-fasilitasi-akselerasi-bisnis-kuliner-di-surabaya-cLT3JJ4jw9.jpg
Lewat Roadshow Food Startup Indonesia, Kemenparekraf Fasilitasi Akselerasi Bisnis Kuliner di Surabaya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement