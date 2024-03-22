3 Minggu di Miss World 2024, Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa: Rindu Makanan Indonesia

MISS Indonesia 2022 Audrey Vanessa tepat hari ini, Jumat (22/3/2024) baru saja tiba di Jakarta, Indonesia setelah tiga minggu mengikuti ajang Miss World 2024 di Mumbai, India.

Selama tiga minggu menjalani rangkaian karantina hingga malam final Miss World ke-71 tersebut, Audrey mengungkapkan ia mengalami banyak momen menyenangkan yang bisa menjadi pengalaman berharga.

"Tentunya pengalaman sukanya banyak sekali, karena melalui Miss World aku mendapatkan banyak sekali pengalaman baru, yang belum pernah aku rasakan karena ini perjalanan berharga," kata Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa saat ditemui MNC Portal di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Jumat (22/3/2024)

Namun, tak menampik Audrey mengaku sangat rindu kelezatan berbagai makanan khas Indonesia.

"Kalau dukanya, aku bisa bilang aku sangat merindukan makanan Indonesia. Benar-benar kangen banget sama makanan Indonesia," tambahnya.

"Tiga minggu di sana, plus dua minggu extend itu benar-benar aku kangen masakan Indonesia," seru Audrey lagi.