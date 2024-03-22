Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Cara Tepat Makan Cupcake ala Anne Hathaway, Ditiru Milly Bobby Brown hingga Jisoo BLACKPINK

Estermia , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |18:30 WIB
Cara Tepat Makan Cupcake ala Anne Hathaway, Ditiru Milly Bobby Brown hingga Jisoo BLACKPINK
Cara tepat makan cupcake ala Anne Hathwaway, (Foto: TikTok @painmills)
A
A
A

CUPCAKES jadi salah satu jenis kue, makanan penutup mulut kesukaan banyak orang. Tua, muda, pria, dan wanita banyak yang menggemari kue imut dan cantik satu ini.

Selama ini, cara makan cupcakes yang dilakukan banyak orang pada umumnya, biasanya langsung dimakan dari bagian atas. Maka dari itu, tak jarang bagian krim di atas kue biasanya ikut menempel di bagian mulut bahkan bisa juga sampai menodai hidung.

Nah, ternyata tampaknya bukan begitu cara yang tepat memakan cupcakes. Cara tepat dan efisien makan cupcakes, baru saja ditunjukkan oleh aktris Hollywood ternama Anne Hathaway.

Dalam video viral di linimasa TikTok, diunggah oleh akun @painmills, memperlihatkan bagaimana cara Anne Hathway makan cupcake dengan tepat. Pertama-tama, Anne membagi cupcake menjadi dua bagian dengan mengambil bagian atas kue yang diberi krim frosting.

(Foto: TikTok @painmills) 

Kemudian sang aktris terlihat menumpukkannya dengan kue di bagian bawah, menjadikan bentuk cupcake seperti sandwhich mini. Hal ini dilakukan Anne Hathaway agar krim tidak mengenai hidung saat dimakan.

Halaman:
1 2
      
