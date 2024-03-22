Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Bolu Pisang Kukus Tanpa Oven dan Mixer, Bisa untuk Kumpul Lebaran!

Dita Pramesti , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |15:30 WIB
Resep Bolu Pisang Kukus Tanpa Oven dan Mixer, Bisa untuk Kumpul Lebaran!
Resep bolu pisang kukus tanpa oven dan mixer, (Foto: TikTok @Jenniferkezia99)
A
A
A

SALAH satu tantangan dalam baking atau membuat kue bagi sebagian orang, adalah bukan karena resep atau proses memasak yang sulit. Namun peralatan seperti oven dan mixer, yang tak semua orang punya.

Alhasil, banyak resep kue yang tak jadi dibuat karena terkendala oleh tak adanya oven dan mixer. Namun tenang, masih banyak loh aneka resep kue enak yang bisa dibuat tanpa harus pakai oven dan mixer.

Contohnya resep bolu pisang kukus yang menarik perhatian para netizen di linimasa TikTok satu ini. Selain mudah dibuat, bolu pisang yang lembut dan manis, dengan aroma khas pisang ini tentunya cocok untuk dihidangkan sebagai sajian di rumah, atau bahkan kumpul keluarga di Lebaran mendatang.

Berikut resep bolu pisang kukus tanpa oven dan mixer, sebagaimana dikutip dari akun TikTok @jenniferkezia99, Jumat (21/3/2024)

Bahan-bahan:

- 3 buah pisang ukuran besar

- 15 sdm tepung terigu

- 2 butir telur

- 9 sdm gula pasir

- 1 sdt soda kue

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/298/3189120/kue-ZBkJ_large.jpg
Resep Kue Jahe Khas Natal yang Praktis untuk Camilan Hangat Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/298/3175432/ayam-igsR_large.jpg
Resep Ayam Woku Kemangi Praktis untuk Bekal Kantor Lezat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170518/salad-gjqb_large.jpg
Salad Thailand Som Tam Lagi Viral, Begini Cara Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/298/3165932/tiramissu-1xTP_large.jpg
Jadi Ide Jualan, Ini Resep Tiramisu dengan Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/298/3163264/nasi_tumpeng-GbTH_large.jpg
Resep Nasi Tumpeng, Bisa untuk Lomba Hias 17 Agustusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/298/3159510/diet-IesD_large.jpg
Resep Makanan Diet Coklat Granola Tanpa Oven ala Chef Devina
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement