Kim Kardashian Tenteng Tas Hermes Hampir Rp1 Miliar ke Lapangan Basket, Ditaruh di Lantai!

KIM Kardashian baru saja membuat warganet dan penggemarnya deg-degan. Bukan karena skandal atau gosip dirinya, tapi karena gaya dirinya saat menonton lapangan basket baru-baru ini.

Influencer berusia 43 tahun tersebut diketahui hadir sebagai penonton di pertandingan bola basket, antara tim NBA versus Golden State Warriors. Menonton pertandingan basket bersama sang putra Saint West, gaya penampilan Kim bikin heboh dan mencuri perhatian.

Bagaimana tidak, Kim yang datang mengenakan kaus putih ketat dengan celana kulit, menjinjing tas Hermès Birkin mewah miliknya. Alih-alih dipangku atau ditaruh di kursi, Kim dengan santai meletakkan tas super mahalnya tersebut teronggok di lantai, tepat di samping kakinya.

(Foto: Tangkapan layar PageSix)

Bagaimana tak bikin para netizen senewen, pasalnya tas Birkin warna abu-abu terang keluaran Hermès seperti milik Kim ini, harga jual second (bekas) alias pre-lovednya saja, seperti dikutip dari PageSix, Jumat (22/3/2025) harganya menembus SD40000 atau sekira Rp631juta di situs web belanja Sotheby.