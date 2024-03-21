Lokasi Agen BRILink yang Strategis Penentu Kesuksesan, Pasutri Ini Membuktikannya

INGIN sukses menjadi Agen BRILink, memang membutuhkan trik khusus. Selain memberikan pelayanan terbaik ke konsumen, lokasi Agen BRILink yang strategis bisa menjadi penentu kesuksesan.

Agen BRILink sebagai agen inklusi keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI) memang terus digaungkan. Jumlahnya juga meningkat setiap tahun.

Saat ini, jumlah Agen BRILink di BRI Regional Office (RO) 1 Jakarta mencapai 11.518. Itu tersebar di beberapa wilayah, salah satunya di bawah koordinasi Kantor Cabang Otista.



Pimpinan Cabang BRI KC Jakarta Otista R Mochamad Yogiprayogi. (Foto: Tuty Ocktaviany)

“Di sini jumlahnya ada 1.500 Agen BRILink. Hampir setiap RW kayaknya ada,” tutur Pimpinan Cabang BRI KC Jakarta Otista R Mochamad Yogiprayogi kepada Okezone.com di kantornya, Jalan Otto Iskandardinata Nomor 72, Jakarta Timur, belum lama ini.

Posisi Agen BRILink, kata Yogi, sangat penting dan membantu BRI dalam memperkenalkan produk-produk perbankan.

“Agen BRILink membantu edukasi keuangan kepada masyarakat. Posisi mereka juga dekat dengan masyarakat,” ucapnya.

Menurut Yogi, lokasi Agen BRILink yang strategis menjadi salah satu kunci kesuksesan. Biasanya, banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa dari Agen BRILink tersebut seperti lokasi dekat pasar.

“Agen BRILink yang lokasinya dekat pasar, boleh dibilang transaksinya banyak. Itu berdasarkan pengalaman, karena yang bekerja di situ tukang sayur,” kata Yogi.

Jadi kenapa Agen BRILink punya peran besar, kata Yogi, karena bisa dibilang masa depannya itu bagi BRI. “Jadi ujung tombaknya,” ucapnya.

Dengan banyaknya Agen BRILink, konsumen menjadi diuntungkan. Mereka tidak perlu lagi datang ke kantor BRI ketika ingin mentransfer atau mengambil uang. Tanpa harus antre dan lokasinya lebih dekat dengan Agen BRILink.

“Adanya Agen BRILink, niat utamanya pelayanan kepada nasabah. Kami atur juga posisi jarak dari Agen BRILink. Kami lihat tingkat ekonomi dari daerah itu,” ucapnya.

Sejauh ini, persaingan antar Agen BRILink memang tidak dipungkiri sering terjadi. Namun, itu kembali lagi ke masing-masing.

“Agen BRILink harus memberikan pelayanan terbaik, waktu ketersediaan, dan waktu pelayanan. Saya lihat kalau kita bicara persaingan, Agen BRILink yang bagus itu dikenal masyarakat, ada trust juga. Itu kuncinya. Kedua, konsistensi dari Agen BRILink, kapan bukanya,” tutur Yogi.

Pria ramah ini mengingatkan agar Agen BRILink juga harus aktif. “Jadi jangan seperti berharap kayak outlet, terus tinggal orang datang. Harus jemput bola,” ujarnya.