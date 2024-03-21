5 Potret Jay Idzes, Pemain Timnas Naturalisasi asal Belanda yang Berparas Tampan

JAY Idzes merupakan bek tengah Timnas Indonesia yang baru saja melalui proses naturalisasi. Kehadirannya pun diharapkan bisa memperkuat Timnas Indonesia di setiap pertandingan.

Dia pun menjadi salah satu pemain inti Timnas Indonesia ketika melawan Timnas Vietnam di matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia malam ini di sorot.

Punya darah Belanda, Jay Idzes juga memiliki wajah yang tampan. Tak heran bila kini ia menjadi idola baru bagi para kaum hawa penikmat sepakbola. Nah kali ini MNC Portal akan merangkum potret Jay Idzes. Berikut ulasannya dari Instagram @jayidzes.

Punya paras tampan

Jay Idzes sendiri merupakan pemain Timnas Indonesia naturalisasi asal Italia. Memiliki wajah bule Eropa, ketampanan jay Idzes begitu terpancar. Meski baru bergabung di Skuad Garuda, Jay Idzes langsung jadi idola baru kaum hawa.

Memiliki tubuh tinggi semampai

Selain tampan, cowok berusia 23 tahun ini juga memiliki tubuh tinggi semampai. Seperti di foto ini, momen saat Jay sedang bertanding di klub bola asalnya.

Keturunan Indonesia

Meski berasal dari Belanda, nyatanya Jay Idzes memiliki keturunan Indonesia lho. Bahkan pada 28 Desember 2023, Idzes resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesi dan memiliki kewarganegaraan ganda dengan Belanda dan Indonesia.