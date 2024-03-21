Viral Sambal Edisi Ramadan dengan Sirup Manis, Netizen: Sekte Baru Agak Laen

SAMBAL memang kerap menjadi pendamping makanan masyarakat Indonesia. Biasanya, sambal kerap dikombinasikan dengan berbagai bahan lainnya agar lebih menggugah selera.

Mulai dari perasan jeruk, kecap, hingga terasi. Namun, pernahkah Anda mencoba sambal yang dicampur dengan sirup manis? Ya, sekte baru di dunia ‘persambalan’ ini belakangan viral seiring dengan berbagai takjil yang banyak bermunculan di momen bulan puasa.

Sambal campuran sirup manis tersebut pertama kali dijajal oleh Food Content Creator, Hendry Jonathan, dan diabadikan dalam sebuah konten yang dibagikan di akun Instagramnya. “Sambal pakai sirup Marjan! Ini sekte baru lagi di dunia persambalan!,” ujar Hendry, melalui akun Instagramnya, @hendry.Jonathan.

Dalam keterangan kontennya, Hendry juga menyebut, bahwa sambal campuran sirup tersebut sengaja di launching dalam rangka menyambut bulan Ramadhan. Usut punya usut, sambal sirup yang dijajalnya di sebuah restoran kawasan Bintaro, Jakarta Selatan itu merupakan salah satu bisnis kuliner milik artis Baim Wong.

“Sambal bakar punyanya Baim Wong emang nggak bisa diem! Dalam rangka menyambut bulan Ramadhan mereka keluarin menu sambal baru sambal sirup Marjan,” tutur Hendry.

Hendry lantas memberikan ulasan pasca mencicipi sambal bakar yang dituang langsung dengan sirup manis berwarna merah itu. Ia sendiri mencicipi sambal bakar dengan campuran sirup itu untuk cocolan berbagai jenis lauk. Mulai dari pecel lele, ayam, hingga iga bakar.

Hendry menyebut, sambal campuran sirup tersebut masih memiliki cita rasa pedas layaknya sambal pada umumnya. Namun, berpadu dengan cita rasa rasa manis dan rasa cocopandan dari sirup. “Rasa sambalnya tetep pedes tapi ada rasa manis dan aroma coco pandannya! Kalau ditanya cocok apa nggak, itu balik lagi ke preverensi kalian masing-masing,” ujar Hendry.