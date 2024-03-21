Berbagi Kebahagiaan di Momen Ramadhan, BRI RO 1 Jakarta Bagikan 1.500 Paket Sembako dan Santunan Anak Yatim

BRI Regional Office 1 Jakarta memberikan santunan ke anak yatim di momen Ramadhan. (Foto: Tuty Ocktaviany/Okezone.com)

RAMADHAN menjadi momen istimewa untuk mencari pahala dan keberkahan dengan berbagi terhadap sesama. Itu pula yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau (BRI).

Lewat BRI Peduli, acara tahun ini mengusung tema “Berbagi Kebahagiaan Bersama BRI Group”. Kegiatan ini dilakukan di seluruh Indonesia, termasuk Kantor Regional Office (RO) BRI Jakarta 1, Gambir, Jakarta Pusat.

“Setiap Ramadhan, BRI selalu menggelar acara berbagi kepada masyarakat. Acara berbagi ini diberikan ke masyarakat di lingkungan sekitar RO. Untuk BRI RO 1 Jakarta, kami memberikan bantuan sebanyak 1.500 paket sembako,” tutur Ismael selaku BRI Regional Operation Head Jakarta 1 kepada Okezone.com di Kantor Regional Office (RO) BRI Jakarta 1, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024).



(BRI Group berbagi kebahagiaan dengan anak yatim di momen Ramadhan. (Foto: Tuty Ocktaviany)

Dalam momen ini, warga RW 04 Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat hadir dan menerima secara simbolis paket sembako dari BRI RO 1 Jakarta.

Selain itu, paket sembako juga diberikan kepada dua panti wreda dan delapan panti asuhan di Jakarta. Kemudian, santunan berupa tabungan juga diberikan kepada 200 anak yatim/piatu dengan rincian, sebanyak 100 santunan untuk Yayasan Al Kahfi Jakarta Pusat dan 100 santunan untuk Panti Asuhan Rasulullah SAW, Petojo Jakarta Pusat.

“Adik yatim/piatu dikasih tabungan. Tujuannya, mereka bisa belajar berhemat, menabung, sekaligus bisa mengetahui produk-produk dari perbankan. Tabungan yang diberi adalah BRI BritAma tanpa setoran awal dan biaya,” tuturnya.



Ismael selaku BRI Regional Operation Head Jakarta 1 bersama anak yatim. (Foto: Tuty Ocktaviany)

Menariknya, acara yang digelar secara istimewa ini juga menjadi ajang kumpul para Pimpinan Cabang BRI RO 1 Jakarta, termasuk jajaran direksi di BRI Group.

“Ini jadi momen silaturahmi. Tidak hanya saat Ramadhan, RO 1 juga menggelar acara saat ulang tahun BRI. Tidak hanya pimca yang kumpul, tetapi juga mengundang anak perusahaan BRI Group. Sehingga manajemen bisa bertemu dengan kita semua,” ucap Ismael.

Selain silaturahmi, kata Ismael, juga momen berbagi informasi untuk menjalankan program-program dari RO 1 Jakarta.

Selama acara berlangsung, hadir pula Agus Noorsanto, Director Institution and Wholesale Business Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Yodi Herzaman selaku Regional CEO Jakarta 1, dan Perwakilan Kantor Regional Audit Office Jakarta 1.