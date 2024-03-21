Viral Bulan Ramadan Ini Bakal Ada 2 Kali Gerhana, Apa Saja?

RAMADAN 2024 ini nampaknya akan menjadi momen yang istimewa. Pasalnya akan ada dua fenomena alam langka yang bakal muncul, yakni Gerhana Bulan Penumbra dan Gerhana Matahari.

Seperti dilansir dari akun X @InfoAstronomy, Gerhana Bulan Penumbra akan berlangsung pada 25 Maret 2024. Sementara Gerhana Matahari total pada 8 April 2024.

Kedua fenomena alam ini tidak akan menyebabkan bencana. Tidak ada dampak langsung apapun yang signifikan terhadap Bumi akibat dari Gerhana Bulan Penumbra dan Gerhana Matahari ini.

Seperti diketahui, Gerhana hanya fenomena kesejajaran objek langit, dalam hal ini Matahari, Bumi, Bulan.