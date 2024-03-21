Advertisement
HOME WOMEN LIFE

MNC Peduli Donasi Masker dan Latih Kreativitas Anak Kanker, Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah: Alhamdulillah

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |00:06 WIB
MNC Peduli Donasi Masker dan Latih Kreativitas Anak Kanker, Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah: Alhamdulillah
MNC Peduli donasi di Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah, (Foto: MPI/ Devi Pattricia_
MNC Peduli kembali mengadakan program donasi satu juta masker, untuk membantu sesama yang membutuhkan. Hari ini, Rabu (20/3/2024) progam ditujukan untuk membantu rumah-rumah singgah yang menampung anak-anak pejuang kanker di Jabodetabek.

Salah satu rumah singgah yang dikunjungi oleh MNC Peduli yaitu Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah yang terletak di Kramat Jati, Jakarta Timur. Selain membagikan masker gratis, kegiatan ini juga diisi dengan aktivitas kreativitas untuk anak pejuang kanker yang ada di rumah Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah.

Wakil Ketua Yayasan Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah, Mira Safitri mengaku sangat bersyukur dengan bantuan yang diberikan oleh MNC Peduli. Terlebih anak-anak merasa sangat bahagia bisa mewarnai bersama-sama.

“Untuk hari ini alhamdulillah kami kedatangan MNC Peduli, kamu dapat donasi masker dan anak-anak juga terhibur dengan adanya kegiatan mewarnai,” ujar Mira kepada MNC Portal saat ditemui langsung di Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah.

Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah sendiri, diketahui menjadi tempat singgah untuk para orangtua dan juga anak yang sedang menjalankan pengobatan kanker dan penyakit lainnya di Jakarta.

