HOME WOMEN HEALTH

3 Manfaat Buah Delima untuk Tubuh

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |14:00 WIB
3 Manfaat Buah Delima untuk Tubuh
Manfaat buah delima bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
BUAH delima sangatlah spesial. Saking spesialnya, buah berwarna merah ini disebutkan dalam Alquran, tepatnya dalam Al-Anam ayat 98.

Tak hanya terkenal akan akan bentuknya, delima juga merupakan sumber serat. Selain itu, buah delima juga mengandung kalori, protein, lemak, karbohidrat, dan gula. Merangkum dari laman WebMD, Jumat (22/3/2024), berikut ini ada beberapa manfaat delima yang bisa didapat oleh tubuh.

1. Kesehatan jantung yang lebih baik

Penelitian menunjukkan bahwa buah delima dapat membantu melindungi jantung Anda dengan berbagai cara, seperti menurunkan tekanan darah serta kadar gula darah. Buah delima memiliki senyawa polifenol yang disebut punicalagins atau ellagitannins.

Delima

Antioksidan ini membantu mencegah penebalan dinding arteri dan menurunkan penumpukan kolesterol dan plak. Jus delima juga mengandung pigmen tumbuhan yang disebut anthocyanin dan anthoxanthin dalam jumlah tinggi yang mendukung kesehatan jantung.

Selain itu, Jus delima dapat membantu mengurangi kolesterol LDL, atau kolesterol jahat yang menyumbat arteri. Ini juga dapat meningkatkan kolesterol HDL, atau kolesterol baik yang menurunkan risiko stroke dan serangan jantung.

2. Peningkatan pengendalian diabetes

Penelitian menunjukkan bahwa penderita diabetes tipe 2 yang mulai minum jus delima menunjukkan peningkatan resistensi insulin.

