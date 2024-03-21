Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Catat, Kebiasaan Ini Bisa Bikin Kolesterol Meningkat saat Berpuasa

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |01:00 WIB
Catat, Kebiasaan Ini Bisa Bikin Kolesterol Meningkat saat Berpuasa
Berpuasa ternyata bisa tingkatkan kadar kolesterol. (Foto: Freepik.com)
KETIKA berpuasa tubuh tidak mendapatkan asupan dari cairan maupun makan selama hampir 13 jam. Tentunya berpuasa memberikan dampak kesehatan yang baik jika disertai dengan pola makan yang sehat.

Bagi Anda yang memiliki kolesterol yang tinggi, berpuasa bisa membantu menormalkan atau menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh lho. Akan tetapi berpuasa ternyata juga bisa bikin kolesterol naik jika Anda malah kalap mengkonsumsi takjil manis dan mengandung lemak.

Dokter sekaligus content creator kesehatan, dr. Saddam Ismail mengungkap bahwa konsumsi takjil berupa minuman manis, makanan manis, dan juga gorengan bisa bikin kolesterol naik meski telah berpuasa seharian.

“Mengkonsumsi makanan manis ya makanan berlemak dan makannya dalam jumlah yang banyak mulai dari takjil minuman manis, makanan manis, kue yang manis-manis, gorengan dan makanan yang mengandung lemak lainnya,” kata dr. Saddam dikutip dari kanal Youtube Sadam Ismail, Jumat (22/3/2024).

Kolesterol

Banyak orang yang mudah tergiur untuk mengkonsumsi berbagai jenis gorengan dan takjil bersantan sesaat setelah berbuka puasa. Alhasil pola makan menjadi tidak terjaga dengan baik. Kadar kolesterol dalam tubuh akan semakin meningkat apabila ketika makan besar, Anda langsung mengkonsumsi makanan yang tidak sehat seperti makanan cepat saji dan juga mie instan.

“Saat berbuka puasa ataupun saat sahur tiba-tiba isi makanan yang nggak sehat ya sampai penuh, sampai kekenyangan. Apalagi jika mengkonsumsi makanan yang meningkatkan kolesterol,” tuturnya.

Selain itu, penyebab dari meningkatnya kolesterol saat berpuasa yaitu karena tubuh mengalami kekurangan taurin. Taurin merupakan sebuah kandungan yang bisa membantu tubuh menurunkan kolesterol.

