Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Berapa Banyak Konsumsi Kurma yang Aman bagi Kesehatan? Ini Jawabannya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |04:00 WIB
Berapa Banyak Konsumsi Kurma yang Aman bagi Kesehatan? Ini Jawabannya
Berapa banyak konsumsi kurma yang aman bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KURMA merupakan salah satu buah yang kerap kali ditemukan di bulan Ramadan. Biasanya banyak orang yang berburu buah ini untuk dijadikan menu buka puasa. Rasanya yang manis dan juga kaya nutrisi, menjadikan kurma dipercaya dapat meningkatkan energi sekaligus mengelola kadar gula darah seseorang.

Tidak hanya itu, dilansir dari laman Healthline, kurma juga memiliki berbagai manfaat seperti meningkatkan kesehatan otak, mendorong persalinan normal, kesehatan tulang, menu diet, mencegah sembelit, dan lain-lain.

Lantas berapa banyak kurma yang diperbolehkan untuk dikonsumsi setiap harinya?

Kurma

Dokter sekaligus Health Educator, dr Nadia Alaydrus mengatakan dalam sunnah rasul ada yang menyebutkan bahwa kurma sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah ganjil. Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang diberikan oleh WHO kalau seseorang sebaiknya mengkonsumsi kurma sebanyak tiga butir.

“Dan ternyata menurut penelitian “Glycemic Indices of Five Varieties of Dates in Healthy and Diabetic Subject” indeks glikemik dalam kurma itu tuh rendah, bahkan pada pasien yang menderita diabetes itu tidak menaikkan gula darah post prandial atau gula darah setelah makan,” kata dr Nadia, dikutip dari akun TikTok miliknya @nadialaydrus, Rabu (20/3/2024).

Oleh karena itu, dr Nadia menyebut karena indeks glikemiknya itu rendah, maka buah kurma sangat baik dikonsumsi untuk dijadikan pelengkap menu sahur sebab dapat membuat seseorang merasa kenyang lebih lama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement