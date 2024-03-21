Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Lakukan Perawatan Gigi saat Puasa, Bikin Batal Puasa?

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |01:22 WIB
Lakukan Perawatan Gigi saat Puasa, Bikin Batal Puasa?
Lakukan perawatan gigi saat berpuasa bikin batal? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

DOKTER gigi mengatakan perawatan gigi sebaiknya dilakukan secara berkala setiap enam bulan sekali. Hal itu bertujuan agar kesehatan gigi dapat terkontrol dengan baik dan mencegahnya dari permasalahan gigi dan mulut.

Akan tetapi, bagaimana jika kondisi itu dilakukan saat berpuasa? Apakah dapat menyebabkan puasa yang dijalani menjadi batal?

Dokter Gigi sekaligus Healthy Educator, drg Maesa Uswa menjelaskan menurut fatwa MUI (Fatwa 250/E/MUL-KB/V/2018) perawatan gigi saat berpuasa tidak membatalkan puasa. Namun, kondisi itu berbalik lagi kepada niat yang dijalani oleh tiap orang.

“Jadi ternyata masih banyak banget nih yang ketakutan mau perawatan gigi takut batal puasa, tapi teman-teman itu tergantung dari niat kalian, kalau memang niatnya untuk kesehatan, kalau ada gigi bolong mau ditambal maka kalau gak ditambal akan ganggu aktivitas kalian,” kata drg Maesa, dikutip dari akun Instagram pribadinya @drgmaesa, Kamis (21/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement