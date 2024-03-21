Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Saling Terkait, Penggabungan Bidang Pariwisata dan Olahraga Dinilai Punya Efek Positif

Rizka Diputra , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |23:57 WIB
Saling Terkait, Penggabungan Bidang Pariwisata dan Olahraga Dinilai Punya Efek Positif
Gelaran F1 Powerboat Danau Toba 2023 (Foto: Faisal Rahman/MPI)
A
A
A

MARAKNYA event pariwisata olahraga (sport tourism) berskala dunia yang digelar di Tanah Air bukti bahwa potensi sport tourism Indonesia patut diperhitungkan.

Sebut saja gelaran MotoGP hingga F1 Powerboat Danau Toba sukses mendongkrak kunjungan wisatawan di berbagai destinasi wisata.

Baik pariwisata dan olahraga dinilai sebagai bidang yang memiliki keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Sehingga sudah sepatutnya bidang pariwisata dan olahraga disatukan dalam sebuah lembaga agar dapat berjalan sinkron saling menguatkan.

Penggabungan ini sebenarnya telah diterapkan oleh sejumlah provinsi dan kabupaten/kota, di mana telah ada dinas yang khusus membidangi olahraga dan pariwisata.

Berdasarkan data Rumah Karya Indonesia, sebuah komunitas yang concern di bidang pariwisata Sumatera Utara mencatat, terdapat enam provinsi yang menggabungkan dinas olahraga dan pariwisata.

Gelaran F1 Powerboat Danau Toba

(Foto: Faisal Rahman/MPI)

Provinsi tersebut yaitu Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Sementara pada tingkat kabupaten/kota, terdapat 218 dinas yang menggabungkan antara pariwisata dengan olahraga.

"Dalam dunia pariwisata memiliki beberapa bentuk kegiatan. kegiatan yang paling mempunyai hubungan antara kegiatan dan kehadiran wisatawan salah satunya sport tourism," ungkap Direktur Rumah Karya Indonesia, Ojax Manalu dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, Kamis (21/3/2024).

Masyarakat kata dia, bisa berbondong-bondong mendatangi suatu tempat yang sedang terjadi event olahraga. Mereka bisa disebut wisatawan yang melancong ke suatu wilayah karena ada acara olahraga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement