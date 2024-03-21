4 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Biji Kopi, Angin Salah Satunya

MINUMAN kopi tak dipungkiri memang jadi salah satu minuman yang menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Baik itu kopi hitam, atau pun dicampur dengan susu menjadi latte, kopi susu atau cappuccino.

Setiap negara biasnaya memiliki jenis dan rasa kopi yang berbeda, termasuk di Indonesia sendiri. Tak heran bila pecinta atau penikmat kopi tengah berpergian ke luar negeri atau ke Indonesia, selalu mencari kopi terbaik di destinasi tersebut.

Meski jenis dan metode dalam mengolah kopi sama, ternyata cita rasa kopi di setiap negara dan daerah berbeda loh! Rupanya hal itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, nah kali ini MNC Portal akan membagikan empat faktor yang mempengaruhi kualitas dan rasa dari biji kopi. Berikut ulasannya, Kamis (21/3/2024)

1. Kualitas dan kesuburan tanah: Petani kopi sekaligus Co-Founder Koperasi Petani Klasik Bean, Eko Purnomowidi menjelaskan biji kopi dengan kualitas yang bagus biasanya ditanam di tanah yang tidak terkontaminasi bahan-bahan kimia sintetis.

"Tidak terkontaminasi kimia sintetis misalnya ga kesemprot, atau dia kena pupuk kimia yang sintetis. Sehingga menyebabkan tanah itu menjadi kering karena mikroba, makhluk halusnya, mati," ujar Eko saat ditemui di acara konferensi pers Amsterdam Coffee Festival 2024, baru-baru ini.