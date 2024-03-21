Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Selalu Jadi Favorit untuk Buka Puasa, Yuk Cek Berapa Kalori Gorengan!

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |21:30 WIB
Selalu Jadi Favorit untuk Buka Puasa, Yuk Cek Berapa Kalori Gorengan!
Kalori gorengan, (Foto: freestockcenter/Freepik)
A
A
A

GORENGAN bisa dibilang adalah primadona utama, pilihan banyak orang saat bulan Ramadhan. Sebab gorengan, memang menjadi salah satu takjil favorit masyarakat Indonesia ketika berbuka puasa.

Terlebih jika dimakan bersamaan dengan cabai, sensasi pedasnya bikin terus menambah lagi dan lagi. Makin nikmat saat disantap bersama segelas es teh manis bukan? Umumnya jenis gorengan yang populer dan banyak dibeli sebagai takjil buka puasa mulai dari bakwan goreng, risol, tempe goreng, tahu goreng, dan pisang goreng.

 BACA JUGA:

Meski enak, murah, dan mengenyangkan, mengonsumsi gorengan tidak boleh berlebihan! Apalagi ketika buka puasa, banyak oraang sudah langsung kalap makan gorengan daripada mencukupi cairan tubuh yang hilang selama berpuasa seharian.

 

Selain kandungan minyak yang tinggi, gorengan juga menjadi salah satu asupan yang tinggi kalori dan lemak trans. Berbagai jenis gorengan, memiliki jumlah kalori yang berbeda-beda. Dikutip dari Fatsecret, Kamis (21/3/2024), per satu potong tempe goreng tepung 72 kalori dengan 50% lemak, 29% karbohidrat, dan 20 protein.

 BACA JUGA:

Artinya, jika Anda bisa menghabiskan dua sampai tiga potong tempe goreng tepung dalam satu kali makan, maka kalori yang masuk ke dalam tubuh bisa mencapai 144 sampai dengan 216 kalori.

Halaman:
1 2
      
