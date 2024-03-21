Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ternyata Ini Manfaat Rasa Lapar saat Berpuasa

Chindy Aprilia , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |16:30 WIB
Ternyata Ini Manfaat Rasa Lapar saat Berpuasa
Manfaat rasa lapar saat berpuasa, (Foto: Pvproduction/Freepik)
MENJALANKAN ibadah puasa di bulan Ramadhan yang dijalani umat Muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia saat ini, nyatanya memang tak hanya sekedar menahan lapar dan haus seharian, tapi juga mendatangkan manfaat untuk kesehatan.

Ya, bahkan rasa lapar yang muncul karena berpuasa pun bisa menjadi manfaat yang baik untuk kesehatan loh! Dijelaskan oleh Dokter sekaligus Healthy Educator, dr. Nadia Alaydrus, manfaat rasa lapar ketika berpuasa ini datang dari sel-sel dalam tubuh akan ikut merasa lapar, sehingga sel-sel yang merasa lapar tersebut akan memakan sel-sel tubuh yang rusak atau telah mati untuk didaur ulang kembali.

Gunanya didaur ulang kembali, ialah agar tidak menjadi sampah dalam tubuh. Biasanya kondisi ini disebut dengan autofagi.

 

(Foto: Freepik) 

“Nah konsep ini tuh dinamakan yang namanya autofagi yang artinya tuh memakan dirinya sendiri. Jadi ini tuh adalah proses metabolisme, di mana sel-sel itu membongkar dan menghilangkan komponen yang fungsional,” jelas dr. Nadia, dikutip dari akun TikTok pribadinya @nadialaydrus, Kamis (21/3/2024)

“Jadi ini tuh kayak semacam daur ulang sampah,” sambungnya.

