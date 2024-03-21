Advertisement
FOOD

Cara Penuhi Kebutuhan Protein walau Berpuasa Seharian

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |11:30 WIB
Cara Penuhi Kebutuhan Protein walau Berpuasa Seharian
Cara penuhi kebutuhan protein saat puasa, (Foto: Freepik)
SELAMA berpuasa seharian, otomatis tubuh mengalami perubahan pola makan. Jika biasanya bisa makan tiga kali sehari, saat puasa hanya makan dua kali saat sahur dan berbuka.

Untuk itu, saat berpuasa disarankan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang agar tubuh tetap sehat dan puasa lancar tanpa keluhan. Salah satu kebutuhan nutrisi yang harus terpenuhi saat puasa adalah protein.

Mengapa protein? Sebab protein adalah satu zat makro denagn peran penting dalam proses pembentukan jaringan tubuh. Protein juga lah yang turut membantu pembentukan enzim, sehingga dapat mengoptimalkan fungsi organ di dalam tubuh.

Sumber protein harian bisa didapat dari konsumsi daging, telur, susu, olahan susu, dan masih banyak lagi. Untuk kebutuhan protein harian setiap individu cukup beragam, hal itu menyesuaikan dengan usia, jenis kelamin, serta berat badan.

Nutritionist Herbalife Indonesia & Anggota Dietetic Advisory Board (DAB) Herbalife, Aria Novitasari mengatakan protein memiliki peran sebagai zat pembangun, hanya bisa dilakukan oleh protein dan tidak bisa digantikan dengan nutrisi lainnya.

 “Protein membantu memberi rasa kenyang, membangun dan menjaga massa otot, serta mengganti dan membangun sel tubuh,” ujar Aria kala ditemui awak media baru-baru ini di Jakarta.

