HOME WOMEN FASHION

Tas Tangan Paling Ringan di Dunia, 99 Persen Isinya Hanya Udara

Estermia , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |17:30 WIB
Tas Tangan Paling Ringan di Dunia, 99 Persen Isinya Hanya Udara
Tas tangan paling ringan di dunia, (Foto: Youtube Gloriasroutine)
A
A
A

LINI fashion asal Perancis Coperni, baru-baru ini membuat gebrakan unik yang mencuri perhatian, lewat peluncuran koleksi rancangan terbarunya.

Bagaimana tidak? Coperni diketahui baru saja meluncurkan tas tangan inovatif dan unik, yang diberin nama "Air Swipe". Sesuai namanya, tas ini terbuat dari bahan padat yang paling ringan di dunia yaitu aerogel, dan hanya berbobot 37 gram.

Aerogel sendiri merupakan terdiri dari 99 persen udara dan 1 persen kaca. Maka tak heran, aerogel ini memang sangat ringan dan halus. Namun uniknya, meski ringan ia dikatakan mampu menahan tekanan hingga 4.000 kali beratnya dan panas hingga 1.200 derajat Celsius.

 BACA JUGA:

Melansir dari Oddity Central, Kamis (21/3/2024) tas Air Swipe berukuran 27 cm x 16 cm x 6 cm ini mampu menampung berbagai barang. Coperni Air Swipe Bag sendiri memulai debutnya di publik lewat gelaran salah satu pekan mode bergengsi di dunia, Paris Fashion Week dan langsung menjadi sensasi.

(Foto: (Youtube  Gloriasroutine)

Dalam membuat tas tangan paling ringan di dunia menggunakan aerogel yang isinya hampir hanya udara ini, Coperni bekerja sama dengan seorang peneliti dan seniman visual dari Yunani, Ioannis Michaloudis.

Halaman:
1 2
      
