Sambut Idul Fitri, 5 Peralatan Membuat Kue Ini Wajib Kamu Miliki Dijamin Anti Gagal!

KETIKA menjelang Hari Raya Idul Fitri, aktivitas membuat kue menjadi tradisi yang sangat menyenangkan karena mampu mengembangkan kreativitas sekaligus mengisi waktu luang saat berpuasa. Ketika berencana membuat kue salah satu hal yang perlu disiapkan adalah bahan-bahannya.

Selain bahan-bahan, peralatan membuat kue juga menjadi suatu hal krusial yang perlu disiapkan agar terciptanya kue yang lezat, dan tampil sempurna.

BACA JUGA: Resep Kue Lebaran Nastar Klepon

Beragam peralatan kue yang tersedia dan bisa dipilih, jika kamu masih bingung dengan peralatan apa saja yang penting untuk pembuatan kue, berikut daftar alat-alat membuat kue yang wajib dimiliki di dapur, agar proses pembuatan kue kamu anti gagal:

1. Oven Tangkring

Ketika membuat kue atau roti, proses baking tak bisa terlepas dengan alat yang satu ini yaitu oven. Mungkin ada beberapa jenis oven yang bisa dipilih salah satunya oven tangkring. Oven ini memang masih jadi pilihan banyak orang karena harganya murah dan dirasa lebih praktis.

Bentuknya sangat sederhana, hanya berupa dinding besi atau alumunium. Selain dipilih karena harganya lebih murah dibanding jenis oven lain, oven ini lebih cepat panas.