Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

5 Rekomendasi Toples Lebaran, Siap Percantik Ruang Tamu di Hari Raya!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |11:10 WIB
5 Rekomendasi Toples Lebaran, Siap Percantik Ruang Tamu di Hari Raya!
Toples lebaran mewah. (Foto: dok Tokopedia/fanybella_homedecoration)
A
A
A

LEBARAN tak lengkap tanpa kue kering yang menggugah selera. Sudah menjadi tradisi, kue kering menambah meriah hari raya untuk menyambut para tamu. Mau bikin sendiri atau beli, kue kering tetap menjadi penganan yang dicari saat lebaran. Untuk pengemasannya, tentu kue kering disajikan di dalam toples lebaran yang siap menghiasi meja ruang tamu.

Nah, berbicara tentang toples lebaran, ada banyak varian toples yang cantik dan menawan. Namun, tentunya memilih toples yang tepat tak hanya dari desainnya saja, tetapi juga bahan toplesnya dan bisa menyimpan kue hingga tahan lama.

Berikut rekomendasi toples lebaran yang bisa kamu gunakan untuk snack hari raya di rumahmu, simak yuk:

1. Toples Plastik Transparan

Toples kue kering yang satu ini berbahan plastik dengan bentuk persegi panjang dan desainnya sederhana. Tanpa ornamen berlebihan dan transparan, kue kering yang ada di dalamnya bisa langsung terlihat dengan jelas. Dengan ukuran 350 gram, toples ini mampu menampung kue kering cukup banyak. Toples ini memiliki kualitas bahan terbaik sehingga warnanya jernih dan bening.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/613/3193006//cahaya_hati_cahaya_indonesia-Ffsa_large.jpeg
AQUA Dukung Kenyamanan Jamaah dalam Acara Cahaya Hati Cahaya Indonesia di Masjid Istiqlal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/11/3193003//direktur_utama_bri_hery_gunardi-Cn3H_large.jpg
Sambut 2026, Direktur Utama BRI Optimis pada Transformasi dan Strategi Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/11/3192928//pgn_apresiasi_bph_migas_2025-SNbM_large.jpeg
Sedia Energi untuk Negeri, PGN Boyong Apresiasi BPH Migas 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/11/3192883//grab_indonesia-B6qu_large.jpeg
Grab Indonesia 2025: Ketika Platform Digital Jadi Bantalan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/11/3192868//dirut_bri_hery_gunardi-j4nk_large.jpeg
Impresif! Ini Sederet Capaian BRI dan Kontribusi untuk Negeri Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/11/3192790//ilustrasi_pembayaran_dengan_kartu_kredit-Jft3_large.jpeg
Apply Kartu Kredit Bank Mega, Dapatkan Cashback Rp250 Ribu di 15 Merchant Pilihan Ini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement