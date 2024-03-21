5 Rekomendasi Toples Lebaran, Siap Percantik Ruang Tamu di Hari Raya!

LEBARAN tak lengkap tanpa kue kering yang menggugah selera. Sudah menjadi tradisi, kue kering menambah meriah hari raya untuk menyambut para tamu. Mau bikin sendiri atau beli, kue kering tetap menjadi penganan yang dicari saat lebaran. Untuk pengemasannya, tentu kue kering disajikan di dalam toples lebaran yang siap menghiasi meja ruang tamu.

Nah, berbicara tentang toples lebaran, ada banyak varian toples yang cantik dan menawan. Namun, tentunya memilih toples yang tepat tak hanya dari desainnya saja, tetapi juga bahan toplesnya dan bisa menyimpan kue hingga tahan lama.

Berikut rekomendasi toples lebaran yang bisa kamu gunakan untuk snack hari raya di rumahmu, simak yuk:

1. Toples Plastik Transparan

Toples kue kering yang satu ini berbahan plastik dengan bentuk persegi panjang dan desainnya sederhana. Tanpa ornamen berlebihan dan transparan, kue kering yang ada di dalamnya bisa langsung terlihat dengan jelas. Dengan ukuran 350 gram, toples ini mampu menampung kue kering cukup banyak. Toples ini memiliki kualitas bahan terbaik sehingga warnanya jernih dan bening.