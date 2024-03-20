Cantiknya Luna Maya di Pemotretan Terbaru, Penampilannya Bikin Speechless

LUNA Maya memang menjadi artis yang kerap terlibat dalam project pemotretan dengan beberapa fotografer andal. Terbaru, dia melakukan pemotretan dengan fotografer Karina Yasmine.

Dalam pemotretan itu penampilan Luna Maya begitu memukau dalam balutan dress hitam model halter neck. "In a world of trends, dare to be timeless," tulis Luna Maya dalam keterangan fotonya. Berikut ulasannya dari Instagram @lunamaya.

Pakai halter dress

Luna Maya begitu memukau dalam pemotretan ini. Dia tampil anggun dalam balutan halter dress warna hitam. Tali di bagian lehernya menggunakan aksen batu yang memberi kesan mewah pada dressnya. Ia pose mengangkat satu kaki dengan memberikan ekspresi wajah fierce.

Foto closeup

Di foto ini Luna Maya menunjukkan wajah closeup yang begitu cantik. Dia pose dengan kedua tangan menopang pipinya dan memberikan ekspresi wajah datar dan tatapan tajam ke arah kamera. Tatapan matanya yang indah bikin netizen salah fokus.

Tampil dengan makeup flawless

Pada pemotretan ini, memakai makeup flawless dengan sentuhan warna natural. Meski demikian aura cantiknya begitu terpancar. Sementara itu rambut Luna Maya dikuncir dengan model berantakan, namun tetap terlihat kece.