HOME WOMEN LIFE

Donasi Masker dan Aktivitas Kreativitas dari MNC Peduli, Ibu Anak Pejuang Kanker: Rasanya Senang

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |19:44 WIB
Donasi Masker dan Aktivitas Kreativitas dari MNC Peduli, Ibu Anak Pejuang Kanker: Rasanya Senang
Donasi MNC Peduli untuk Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah, (Foto: MPI/ Devi Pattricia)
A
A
A

TEPAT hari ini, Rabu (20/3/2024) MNC Peduli menggelar program donasi sejuta masker, yang dibagikan ke beberapa rumah singgah yang membantu para pejuang kanker yang ada di Indonesia.

Bukan cuma itu, MNC Peduli juga menghibur anak-anak pejuang kanker yang ada di Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah yang berlokasi di Kramat Jati, Jakarta Timur lewat program mewarnai.

 BACA JUGA:

Rumah singgah tersebut menampung anak-anak dari berbagai daerah di Indonesia, yang harus meninggalkan rumahnya demi mendapatkan pengobatan di Jakarta. Mayoritas yang ikut singgah menemani anak berobat itu adalah para ibu.

Contohnya, salah seorang ibu yang berasal dari Asahan, Sumatera Utara bernama Imelda Manurung. Wanita berusia 32 tahun ini harus rela meninggalkan rumah dan kampung halamannya demi bisa menemani si kecil untuk berjuang melawan penyakitnya.

(Foto: MPI/ Devi Pat) 

Anaknya yang bernama Vincent yang masih berusia 17 bulan didiagnosa mengidap penyakit atresia bilier atau suatu penyakit kelainan genetik yang menyebabkan empedu si kecil tidak terbentuk secara normal atau tersumbat sejak masih bayi.

