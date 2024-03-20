Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Antusias Anak Pejuang Kanker Ikut Mewarnai Bersama MNC Peduli

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |19:22 WIB
Potret Antusias Anak Pejuang Kanker Ikut Mewarnai Bersama MNC Peduli
MNC Peduli di Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah, (Foto: MPI/ Devi Pattricia)
A
A
A

MNC Peduli mengunjungi salah satu rumah singgah yang membantu para pejuang kanker yaitu Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah yang berlokasi di Kramat Jati, Jakarta Timur pada hari ini,. Rabu (20/3/2024)

Pada kegiatan kali ini,  MNC Peduli turut mendonasikan masker untuk pengurus yayasan dan juga para ibu serta anak-anak yang tinggal di rumah singgah tersebut.

 BACA JUGA:

 

(Foto: MPI/ Devi Pattricia) 

Tak cuma itu, anak-anak pejuang kanker pun tampak sangat antusias dengan kedatangan MNC Peduli. Pasalnya pada kegiatan ini, MNC Peduli juga turut mengadakan aktivitas kreativitas berupa mewarnai bersama.

 BACA JUGA:

Melihat anak bahagia, sang ibu pasti ikut bahagia. Seperti halnya dengan Hildayanti, (44) ibunda dari Adam salah satu anak pejuang kanker saraf atau Neuroblastoma.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/612/3139264/yayasan_harapan_papua_berterima_kasih_pemberian_kaca_mata_gatis_dari_mnc_peduli_dan_essilorluxottica-Z8g7_large.jpg
Yayasan Harapan Papua Berterima Kasih atas Pemberian Kaca Mata Gatis dari MNC Peduli dan EssilorLuxottica
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/612/3139248/mnc_peduli_gelar_pemeriksaan_mata_gratis_untuk_anak_anak_pedalaman_papua-Ervd_large.jpg
MNC Peduli Gelar Pemeriksaan Mata Gratis untuk Anak-Anak Pedalaman Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/1/3062680/lido_lake_resort_by_mnc_hotel_dan_mnc_peduli_bekerjasama_dengan_pt_recycle_maggot_indonesia-1VvD_large.jpg
Kerja Sama dengan Lido Lake Resort Kelola Sampah Organik, Pengelola Maggot: 300-400 Kilogram Setiap 2 Hari 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/1/3062677/mnc-7MG9_large.jpg
Gandeng PT Recycle Maggot Indonesia, Lido Lake Resort Tekan Jumlah Sampah Organik Dibuang ke TPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/1/3060552/bantuan_mnc_peduli_di_kampung_ilmu_limo_depok-9y7Q_large.jpg
Terima Donasi Rak Buku Multifungsi dari MNC Peduli, Kampung Ilmu Limo: Membaca Itu Jendela Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/1/3060546/bantuan_mnc_peduli_di_kampung_ilmu_limo_depok-WNbc_large.jpg
MNC Peduli Berikan Rak Buku Multifungsi dan Asah Motorik Anak di Kampung Ilmu Limo Depok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement