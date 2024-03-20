Potret Antusias Anak Pejuang Kanker Ikut Mewarnai Bersama MNC Peduli

MNC Peduli mengunjungi salah satu rumah singgah yang membantu para pejuang kanker yaitu Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah yang berlokasi di Kramat Jati, Jakarta Timur pada hari ini,. Rabu (20/3/2024)

Pada kegiatan kali ini, MNC Peduli turut mendonasikan masker untuk pengurus yayasan dan juga para ibu serta anak-anak yang tinggal di rumah singgah tersebut.

(Foto: MPI/ Devi Pattricia)

Tak cuma itu, anak-anak pejuang kanker pun tampak sangat antusias dengan kedatangan MNC Peduli. Pasalnya pada kegiatan ini, MNC Peduli juga turut mengadakan aktivitas kreativitas berupa mewarnai bersama.

Melihat anak bahagia, sang ibu pasti ikut bahagia. Seperti halnya dengan Hildayanti, (44) ibunda dari Adam salah satu anak pejuang kanker saraf atau Neuroblastoma.