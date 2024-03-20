20 Maret Diperingat Sebagai Hari Kebahagiaan Internasional, Begini Sejarahnya

SETIAP 20 Maret diperingati sebagai Hari Kebahagiaan Internasional atau International Day of Happiness. Peringatan ini sudah menjadi acara global yang diselenggarajan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Terciptanya Hari Kebahagiaan Internasipnal tentu memiliki tujuan. Salah satunya adalah mengingatkan bahwa bagia merupakan hak setiap manusia dan patut dirayakan.

Dilansir dari dari News18, tahun ini Hari Kebahagiaan Internasional memiliki tema “Reconnecting for Happiness: Building Resilient Communities”. Tema tersebut berarti “Berhubungan Kembali untuk Kebahagiaan: Membangun Komunitas yang Tangguh”.

Sejarah Hari Kebahagiaan internasional

Hari Kebahagiaan Internasional pertama kali dicetuskan oleh Action for Happiness, sebuah kelompok nirlaba yang anggotanya dari 160 negara. Peringatan ini disahkan tahun 2013 dengan persetujuan PBB.