Mukena Mulai Jadi Tren Hampers di Idul Fitri 2024

TRADISI bertukar hampers atau bingkisan di Hari Lebaran sudah jadi budaya bagi sebagian masyarakat Indonesia. Hampers pun biasanya berisikan kuliner dari mulai kue Lebaran hingga sirup.

Namun, belakangan ini muncul tren baru hampers Lebaran isinya mukena atau peralatan ibadah lainnya. Hampers jenis ini dianggap sesuatu yang menarik dan tentu beda dari biasanya.

"Hampers mukena jadi tren lebaran 2024 karena barang tersebut punya nilai guna yang tinggi dan tentunya bisa dipakai di Sholat Ied nanti pas Lebaran tiba," kata Owner Hijaberlin Ayu May Fakih, pada MNC Portal.

"Hamper mukena juga dianggap berkesan, karena si penerima akan memakai mukena tersebut sehari-hari dan ingat terus pengirimnya siapa," tambahnya.

Menjadi catatan sekarang adalah mukena yang diberikan sebagai hampers Lebaran tentu harus yang spesial. Ayu menyarankan, pilih mukena yang punya desain mewah dan elegan, tapi tetap santun dan tidak berlebih-lebihan.

"Jadi, mukena yang dipakai untuk salat sebisa mungkin punya nilai keindahan. Bahan mukena juga disarankan yang premium supaya nyaman dipakai seperti seri mukena Asiyah Prayer Set," ungkapnya.