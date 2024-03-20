Fakta-Fakta Singgih Sahara, Komika yang Diduga Pakai Uang Donasi untuk Judi Online

NAMA komika Singgih Sahara tengah menjadi perbincangan netizen di media sosial X. Sebab diduga melakukan penipuan atas penggalangan dana yang digunakan untuk biaya cuci darah ibunya dan rawat jalan anaknya.

Kecurigaan itu dirasakan netizen saat Singgih membuka open donasi pada 2022 lalu dan masih dibuka sampai sekarang. Singgih beralasan ia masih melakukan open donasi karena biaya cuci darah ibunya tidak ditanggung BPJS.

Singgih memang mengaku menerima uang donasi, hanya saja dia tidak cukup transparan dalam penggunaan dana. Sampai akhirnya ada dugaan Singgih menggunakan uang donasi untuk judi online. Hal tersebut diungkapkan akun X @zoelfick. Lantas, siapa sebenarnya Singgih Sahara? Berikut ulasannya dari berbagai sumber.

Dikenal sebagai komika

Singgih Sahara dikenal sebagai seorang standup comedy asal Semarang. Dia juga pernah melakukan open mic dan tampil di salah satu stasiun televisi.

Menjual cerita sedih di media sosial

Melalui akun X pribadinya, Singgih menjual cerita sedih kisah hidupnya. Pada bio akun tersebut dia menulis berprofesi sebagai sales toko dan tukang service mainan anak-anak.

Dia melancarkan aksinya dengan menjual cerita sedihnya itu hingga membuat netizen merasa iba. Bahkan dia menuduh ayahnya terjerat judi online padahal hingga saat ini sang ayah masih bertanggungjawab pada keluarganya.

Diduga melakukan penipuan

Nama Singgih kini menjadi perbincangan di media sosial karena diduga melakukan penipuan berkedok donasi online untuk pengobatan ibu dan anaknya. Setelah diselidiki, ternyata uang hasil donasi senilai Rp250 juta itu tidak semuanya digunakan untuk pengobatan ibu dan anaknya.