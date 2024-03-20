6 Tips Sampaikan Masalah Keluarga ke Anak agar Tak Bikin Cemas

KEBANYAKAN orang tua mungkin tidak melibatkan anaknya dalam membuat sebuah keputusan. Padahal banyak keputusan yang dibuat orang tua yang akan memengaruhi kehidupan sang anak.

Nirmala Ika, psikolog klinis senior lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, menyebut ketika tengah menghadapi masalah, penting bagi orang tua untuk berbicara dengan anak dengan cara yang terbaik, sesuai dengan umur mereka. Dengan demikian, anak-anak dapat memahami situasi tanpa menjadi terlalu cemas.

"Sebenarnya, informasi harus datang secara perlahan dan sebaiknya Anda melakukan hal yang sama dalam ucapan dan pendekatan Anda terhadap usia anak," kata Ika seperti dilansir dari Antara.

Menurut psikolog Nirmala Ika, berikut beberapa cara agar anak mengetahui saat keluarganya sedang bermasalah:

1. Sesuaikan dengan usia anak

Jika anak masih balita, orang tua harus bisa menggunakan bahasa yang sederhana dan berkomunikasi dengan cara yang dapat dimengerti oleh anak. Misalnya, masalah yang dialami adalah masalah keuangan, maka orang tua dapat menjelaskan bahwa butuh waktu untuk membeli sesuatu.

2. Gunakan kata yang tepat

Jika anak Anda masih kecil, orang tua dapat menggunakan bahasa yang sederhana dan bahasa yang tidak terlalu spesifik. Misalnya, Anda dapat menjelaskan bahwa Anda memotong biaya untuk sementara karena situasi keluarga Anda saat ini.

3. Bersikap sopan

Saat berbicara dengan anak Anda tentang suatu masalah, penting untuk bersikap sopan agar tidak menimbulkan kecemasan yang tidak perlu. Orang tua dapat berkomunikasi dengan tenang dan menunjukkan bahwa mereka dapat mengatasi tantangan.