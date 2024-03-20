Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Tips Sampaikan Masalah Keluarga ke Anak agar Tak Bikin Cemas

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |17:14 WIB
6 Tips Sampaikan Masalah Keluarga ke Anak agar Tak Bikin Cemas
Masalah Keluarga. (Foto: Freepik)
A
A
A

KEBANYAKAN orang tua mungkin tidak melibatkan anaknya dalam membuat sebuah keputusan. Padahal banyak keputusan yang dibuat orang tua yang akan memengaruhi kehidupan sang anak.

Nirmala Ika, psikolog klinis senior lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, menyebut ketika tengah menghadapi masalah, penting bagi orang tua untuk berbicara dengan anak dengan cara yang terbaik, sesuai dengan umur mereka. Dengan demikian, anak-anak dapat memahami situasi tanpa menjadi terlalu cemas.

"Sebenarnya, informasi harus datang secara perlahan dan sebaiknya Anda melakukan hal yang sama dalam ucapan dan pendekatan Anda terhadap usia anak," kata Ika seperti dilansir dari Antara.

Menurut psikolog Nirmala Ika, berikut beberapa cara agar anak mengetahui saat keluarganya sedang bermasalah:

1. Sesuaikan dengan usia anak

Jika anak masih balita, orang tua harus bisa menggunakan bahasa yang sederhana dan berkomunikasi dengan cara yang dapat dimengerti oleh anak. Misalnya, masalah yang dialami adalah masalah keuangan, maka orang tua dapat menjelaskan bahwa butuh waktu untuk membeli sesuatu.

2. Gunakan kata yang tepat

Jika anak Anda masih kecil, orang tua dapat menggunakan bahasa yang sederhana dan bahasa yang tidak terlalu spesifik. Misalnya, Anda dapat menjelaskan bahwa Anda memotong biaya untuk sementara karena situasi keluarga Anda saat ini.

3. Bersikap sopan

Saat berbicara dengan anak Anda tentang suatu masalah, penting untuk bersikap sopan agar tidak menimbulkan kecemasan yang tidak perlu. Orang tua dapat berkomunikasi dengan tenang dan menunjukkan bahwa mereka dapat mengatasi tantangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/612/3157331/anak-4qoM_large.jpg
Hari Anak Nasional, Menteri PPPA: Anak-Anak Butuh Tontonan yang Sesuai Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/612/3147913/anak_gtm-s8Eq_large.jpg
Anak Susah Makan? Coba Cek Pola Tidurnya Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/612/3147905/anak_menangis-xPK4_large.jpg
Anak Menangis Terus Bukan Berarti Cengeng, Pahami Ini Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/612/3067051/anak_sekolah-nQg1_large.jpg
Punya Anak Laki-Laki, Begini Tips Hindarkan Mereka dari Tawuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/612/3047089/anak_main_di_playground-RX5A_large.jpg
Playground Indoor Terbesar di Jakarta Pusat Ini Bisa Jadi Inspirasi Habiskan Weekend Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042101/anak_picky_eater-RGWc_large.jpg
Begini Cara Paling Mudah Akali Anak yang Pilih-Pilih Makanan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement