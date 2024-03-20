Donasi Masker dan Aktivitas Kreativitas, MNC Peduli Berikan Semangat ke Pejuang Kanker

MNC Peduli kembali menggelar aksi sosial kepada sesama yang membutuhkan, kali ini memberikan bantuan masker serta aktivitas kreativitas untuk anak pejuang kanker yang ada di Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah yang berlokasi di Kramat Jati, Jakarta Timur pada hari ini, Rabu (20/3/2024)

Kegiatan ini menjadi salah satu program yang dilakukan rutin oleh MNC Peduli untuk membagikan masker ke rumah singgah yang membantu para pejuang kanker.

Head of CSR MNC Group, Tengku Havid mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi keberadaan rumah singgah yang membantu para pejuang kanker seperti Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah.

BACA JUGA:

“Kami sangat mengapresiasi dengan adanya rumah singgah ini yang dapat membantu saudara-saudara kita yang mempunyai anak-anak pejuang kanker,” jelas Tengku kepada MNC Portal saat ditemui di Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah, Rabu (20/3/2024).

(Foto: MPI/ Devi Pat)

Kehadiran kami di sini bisa memberikan semangat baik kepada rumah singgah nya sendiri, orangtua, maupun anak-anaknya juga,” sambungnya.