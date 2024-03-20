Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Yuni Indriyati, Mantan Istri Donny Kesuma yang Setia Mengantar di Akhir Hayat

Estermia , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |22:40 WIB
5 Potret Yuni Indriyati, Mantan Istri Donny Kesuma yang Setia Mengantar di Akhir Hayat
Potret Yuni Indriyati mantan istri Donny Kesuma, (Foto: Instagram @yuniindriyati79)
A
A
A

SOSOK Yuni Indriyati tengah menjadi sorotan publik dikarenakan tetap setia menemani dan mengantar sang mantan suami, Donny Kesuma ke tempat peristirahatan terakhirnya. Yuni Indriyati dan Donny Kesuma diketahui menikah pada tahun 1999, namun sayangnya pernikahan mereka kandas di tahun 2017.

Setelah bercerai, Yuni Indriyati diketahui menjalani hidup sendiri. Meski demikian unggahan kesehariannya melalui media sosial, Yuni diketahui masih berhubungan baik dengan almarhum Donny Kesuma dan ketiga anak mereka, Muhammad Fajrin Putra Kesuma, Muhammad Ghassaan Indira Kesuma, dan Muhammad Hazel Raga Kesuma.

Dihimpun dari akun Instagram pribadinya, @yuniindriyati79, Rabu (20/3/2024), berikut ulasan singkat empat potret Yuni Indriyati.

 BACA JUGA:

1. Aktif berkegiatan: Meski sudah tak lagi muda, Yuni Indriyati masih terlihat cantik dan bugar, serta aktif berkegiatan. Seperti pada foto Yuni Indriyati tengah asyik berlibut ke Dieng, menikmati panorama alam yang indah bersama dengan beberapa teman dekatnya.

2. Masih dekat dengan keluarga mantan suami: Tak lagi berstatus sebagai istri Donny, tapi Yuni diketahui masih berhubungan baik dengan keluarga Donny Kesuma.

Di sini, Yuni menemani Donny dan ketiga putranya, mengurus berpulangnya ibunda Donny kala itu, alias mantan ibu mertuanya wafat pada September 2023.

Halaman:
1 2
      
