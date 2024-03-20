Potret Cristiano Ronaldo bersama Anak-Anaknya Jalan-Jalan di Pantai, Mirip Keluarga Cemara

BINTANG sepakbola Cristiano Ronaldo memang kini telah memperkuat salah satu klub di Arab Saudi Al-Nassr FC. Dia pun nampak membawa anak-anaknya untuk berlibur di pantai.

Terlihat, dia dan anak-anaknya menghabiskan waktu bersama di sebuah pantai di Arab Saudi. Ronaldo pun membagikan video dia bersama anak-anaknya di pantai. Dia pun nampak memakai pakaian renang, seraya bergandengan tangan bersama anak-anaknya di pantai tersebut.

Seperti dilansir dari People, dalam video itu tersebut Ronaldo nampak menggandeng tangan si kembar yang berusia 6 tahun Eva dan Mateo, serta Alana (6), dan yang paling kecil Bella (1). Tidak ketinggalan, Georgina Rodriguez menjadi orang yang memvideokan.

Tapi, anak sulungnya Cristiano Jr. yang berusia 13 tahun nampaknya tidak bisa bergabung dengan mereka. Meski demikian, beberapa pekan lalu, Ronaldo dan anak Cristiano Jr. nampak berpose sambil memamerkan perut mereka.