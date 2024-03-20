Kenang Sosok Sang Ayah, Anak Almarhum Donny Kesuma: Pria Pekerja Keras

SEMASA hidupnya, aktor Donny Kesuma merupakan sosok ayah yang sangat akrab dengan kedua putranya. Anak kedua Donny Kesuma, Ghassan Kesuma mengatakan bahkan ia mengingat betapa almarhum ayahnya tersebut menginginkan anak-anaknya sukses dan mengikuti jejaknya di dunia hiburan.

Hal ini disampaikan Ghassan Kesuma saat ditemui di rumah duka daerah Galaxy Bekasi, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/3/2024) malam. Sesaat setelah jenazah Donny Kesuma tiba di rumah duka.

"Mungkin tidak dikatakan ke aku, tapi dia ingin anak-anaknya sukses, anak-anak bisa meneruskan jejak seperti Papa," ujar Ghassan Kesuma kepada awak media.

(Foto: MPI/ Selvianus)

Selain itu, Ghassaan juga mengatakan bahwa sebagai anak selama ini ia melihat bahwa sosok ayahnya adalah pria yang memang pekerja keras dan selalu menomorsatukan anak-anaknya.

Tak heran, kini dengan kepergian ayahnya ini, Ghassaan merasa begitu sedih dan kehilangan orang paling dicintainya tersebut.

"Papanya sangat pekerja keras, enggak kenal lelah. Selain itu selalu menomorsatukan anak-anaknya, kakak, aku sama adik aku," jelas Ghassaan.