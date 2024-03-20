SEMASA hidupnya, aktor Donny Kesuma merupakan sosok ayah yang sangat akrab dengan kedua putranya. Anak kedua Donny Kesuma, Ghassan Kesuma mengatakan bahkan ia mengingat betapa almarhum ayahnya tersebut menginginkan anak-anaknya sukses dan mengikuti jejaknya di dunia hiburan.
Hal ini disampaikan Ghassan Kesuma saat ditemui di rumah duka daerah Galaxy Bekasi, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/3/2024) malam. Sesaat setelah jenazah Donny Kesuma tiba di rumah duka.
BACA JUGA:
"Mungkin tidak dikatakan ke aku, tapi dia ingin anak-anaknya sukses, anak-anak bisa meneruskan jejak seperti Papa," ujar Ghassan Kesuma kepada awak media.
(Foto: MPI/ Selvianus)
Selain itu, Ghassaan juga mengatakan bahwa sebagai anak selama ini ia melihat bahwa sosok ayahnya adalah pria yang memang pekerja keras dan selalu menomorsatukan anak-anaknya.
Tak heran, kini dengan kepergian ayahnya ini, Ghassaan merasa begitu sedih dan kehilangan orang paling dicintainya tersebut.
"Papanya sangat pekerja keras, enggak kenal lelah. Selain itu selalu menomorsatukan anak-anaknya, kakak, aku sama adik aku," jelas Ghassaan.