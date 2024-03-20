Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenang Sosok Sang Ayah, Anak Almarhum Donny Kesuma: Pria Pekerja Keras

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |16:30 WIB
Kenang Sosok Sang Ayah, Anak Almarhum Donny Kesuma: Pria Pekerja Keras
Anak kenang sosok Donny Kesuma sebagai pria pekerja keras, (Foto: Instagram @donnykesumaofficial)
A
A
A

 

SEMASA hidupnya, aktor Donny Kesuma merupakan sosok ayah yang sangat akrab dengan kedua putranya. Anak kedua Donny Kesuma, Ghassan Kesuma mengatakan bahkan ia mengingat betapa almarhum ayahnya tersebut menginginkan anak-anaknya sukses dan mengikuti jejaknya di dunia hiburan.

Hal ini disampaikan Ghassan Kesuma saat ditemui di rumah duka daerah Galaxy Bekasi, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/3/2024) malam. Sesaat setelah jenazah Donny Kesuma tiba di rumah duka.

 BACA JUGA:

"Mungkin tidak dikatakan ke aku, tapi dia ingin anak-anaknya sukses, anak-anak bisa meneruskan jejak seperti Papa," ujar Ghassan Kesuma kepada awak media.

 

(Foto: MPI/ Selvianus) 

Selain itu, Ghassaan juga mengatakan bahwa sebagai anak selama ini ia melihat bahwa sosok ayahnya adalah pria yang memang pekerja keras dan selalu menomorsatukan anak-anaknya.

Tak heran, kini dengan kepergian ayahnya ini, Ghassaan merasa begitu sedih dan kehilangan orang paling dicintainya tersebut.

"Papanya sangat pekerja keras, enggak kenal lelah. Selain itu selalu menomorsatukan anak-anaknya, kakak, aku sama adik aku," jelas Ghassaan.

Halaman:
1 2
      
