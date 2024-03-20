Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cara Mengetahui Seseorang Sudah Alami Gejala Stres

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |10:28 WIB
Cara Mengetahui Seseorang Sudah Alami Gejala Stres
Gejala Stres. (Foto: Freepik)
A
A
A

BANYAK orang yang tidak menyadari ketika mereka mengalami gangguan stress. Memang gangguan stress akan bervariasi levelnya pada setiap orang, dan tidak melulu terlihat dari luar seperti mengobrol sendiri, atau marah tidak jelas.

Psikolog klinis dewasa lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Nirmala Ika, mengatakan salah satu cara mengidentifikasi orang yang menderita stres adalah dengan melihat bagaimana aktivitas sehari-hari orang tersebut. Menurutnya, jika ada komunikasi yang tidak lancar bisa jadi orang itu stres.

"Bahkan kita bisa melihat bahwa dari kelakuannya sehari-hari, dia masih bisa berkomunikasi dengan orang, kan?" kata Ika seperti dilansir dari Antara.

Selain itu, jika seseorang mulai menarik diri, sulit berkonsentrasi, atau mengalami perubahan perilaku seperti diam atau mudah tersinggung, penting untuk berhati-hati. Penting untuk menghubungi mereka dan menawarkan bantuan jika diperlukan.

"Terkadang kita harus berbicara dengan padahal kita lihat perubahannya, misal tetangga kita sering hangout, tapi sekarang belum keluar. beberapa hari ya? Mungkin tidak apa-apa untuk pergi mencari sesuatu,” jelasnya.

Ika mengatakan membawa keluarga, teman, atau kolega juga bisa menjadi langkah penting. Orang-orang di sekitar Anda bisa lebih peka terhadap perubahan perilaku seseorang dan memberikan dukungan yang diperlukan.

