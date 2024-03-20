Penting! 6 Tips Aman Bawa Hewan Peliharaan ketika Mudik

SEMAKIN mendekati Hari Raya Idul Fitri, tidak sedikit dari masyarakat mulai sibuk dengan berbagai persiapan untuk mudik Lebaran. Tak hanya berburu tiket atau mempersiapkan kendaraan, tapi juga mengemas pakaian, membawa oleh-oleh, hingga membawa hewan peliharaan kesayangannya.

Ya, dengan berbagai alasan tertentu, tak sedikit masyarakat yang akhirnya membawa hewan peliharaan di rumah untuk mudik bersama. Lantas apa saja yang harus dipersiapkan? Lewat akun TikTok @vetarranirian, drh Arran, berikut lima tips membawa hewan peliharaan seperti anjing dan kucing dalam perjalanan mudik, Rabu (20/3/2024)

1. Periksakan anabul sebelum berangkat mudik: Tujuannya agar saat dibawa mudik ke kampung halaman tidak membawa penyakit tertentu yang bisa menularkan kepada orang lain, contohnya seperti rabies. Jangan lupa untuk meminta surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan yang memeriksa anabul sebagai bukti.

“Surat keterangan sehat hewan ini setidaknya menjadi bukti kalau hewan yang dibawa itu dalam keadaan sehat. Sebab ada beberapa daerah yang mungkin mengharuskan persyaratan yang lebih detail dan sangat ketat terhadap masuknya hewan-hewan yang berisiko membawa penyakit misalnya rabies,” jelas dr Arran.

2. Sudah divaksin rabies