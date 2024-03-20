Viral Drive Thru Takjil Gratis, Antrenya Sudah dari Jam 2 Siang

DI Bulan Ramadan ini memang banyak mereka yang berbagi takjil gratis. Tidak terkecuali Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), mereka menyediakan 5.000 porsi takjil gratis untuk mahasiswanya.

Hal ini tentu disambut baik oleh para mahasiswa. Mereka mulai berdatangan untuk mengambil takjil di Gedung Kembar UMY sejak siang hari. Tidak heran jika pukul dua siang antrean telah mengular panjang.

Alfira Anggun salah satu mahasiswa UMY terlihat turut berburu takjil gratis. Momen berburu takjil ini dibagikan olehnya melalui akun Instagram pribadinya @alfiraanggun_.

Dalam video tersebut, Alfira telah menyelesaikan pelajaran di kelasnya pukul sekitar pukul dua siang. Dia dan temannya langsung berburu takjil gratis yang telah disediakan oleh Boga UMY.

“Jam 14.35 keluar kelas lari-lari antri takjil. Jam 14.37 antrean sudah panjang banget. Jam 14.40 antrean sudah rame banget,” tulis Alfira dalam video unggahannya.

Dalam kesempatan ini, seluruh mahasiswa UMY bukan mengantre berbaris, melainkan naik motor seperti drive thru makanan di restoran-restoran. Dengan begitu, antrean bergerak dengan cepat.