Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Aura Kasih Nikmati Dinner di Paris, Pose Genitnya Bikin Salfok

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |09:08 WIB
Potret Cantik Aura Kasih Nikmati Dinner di Paris, Pose Genitnya Bikin Salfok
Aura Kasih. (Foto: Instagram)
A
A
A

AURA Kasih baru-baru ini memang menyempatkan diri untuk pergi liburan di Paris, Prancis. Tak sendiri dia menikmati momen liburan musim dingin itu bersama sahabatnya.

Keseruan Aura Kasih selama di Eropa dibagikan di Instagram pribadinya. Dia banyak mengunjungi destinasi wisata dan juga mencicipi berbagai kuliner.

Seperti pada postingannya ini, Aura Kasih terlihat menanti dinnernya di sebuah restoran. Dia terlihat memakai turtle neck putih. Berikut ulasannya dari Instagram @aurakasih.

Senyum manis

Aura Kasih

Sambil menanti makan malamnya, Aura Kasih tak lupa untuk mengabadikan momen di restoran mewah. Dia terlihat memakai turtle neck putih dengan tampilan rambut digerai. Aura Kasih juga terlihat memakai jam tangan. DI foto ini dia tersenyum manis ke arah kamera.

Pose centil

Aura Kasih

Pada foto selanjutnya, janda satu anak ini terlihat pose centil. Dia duduk melipat tangan sambil tersenyum dan menutup matanya. Ekspresi wajah centilnya bikin netizen salfok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/194/3065996/aura_kasih-3aIh_large.jpg
Tampilan Bold Aura Kasih dengan Dress Hitam, Cantik Pol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/612/3062203/aura_kasih-lKJh_large.jpg
Potret Cantik Aura Kasih Pakai Tanktop Pink, Pamer Senyum Manis Bikin Netizen Klepek-Klepek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3059106/aura_kasih-Ycpx_large.jpg
Aura Kasih Pastikan Tak Akan Rujuk dengan Eryck Amaral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3059056/aura_kasih-sVy7_large.jpg
Damai, Aura Kasih Kembali Buka Komunikasi dengan Mantan Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/194/3056791/aura_kasih-Md9V_large.jpg
Intip Outfit Kantoran ala Aura Kasih, Cantik dan Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/33/3040836/aura_kasih-r4Sv_large.jpg
Curhat Aura Kasih Keracunan Janji Manis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement