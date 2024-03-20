Potret Cantik Aura Kasih Nikmati Dinner di Paris, Pose Genitnya Bikin Salfok

AURA Kasih baru-baru ini memang menyempatkan diri untuk pergi liburan di Paris, Prancis. Tak sendiri dia menikmati momen liburan musim dingin itu bersama sahabatnya.

Keseruan Aura Kasih selama di Eropa dibagikan di Instagram pribadinya. Dia banyak mengunjungi destinasi wisata dan juga mencicipi berbagai kuliner.

Seperti pada postingannya ini, Aura Kasih terlihat menanti dinnernya di sebuah restoran. Dia terlihat memakai turtle neck putih. Berikut ulasannya dari Instagram @aurakasih.

Senyum manis

Sambil menanti makan malamnya, Aura Kasih tak lupa untuk mengabadikan momen di restoran mewah. Dia terlihat memakai turtle neck putih dengan tampilan rambut digerai. Aura Kasih juga terlihat memakai jam tangan. DI foto ini dia tersenyum manis ke arah kamera.

Pose centil

Pada foto selanjutnya, janda satu anak ini terlihat pose centil. Dia duduk melipat tangan sambil tersenyum dan menutup matanya. Ekspresi wajah centilnya bikin netizen salfok.