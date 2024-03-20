Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Waspada Promo Layanan Kecantikan, Apalagi Perawatan Laser

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |16:11 WIB
Waspada Promo Layanan Kecantikan, Apalagi Perawatan Laser
Perawatan Wajah. (Foto: Freepik)
A
A
A

BANYAK mereka ingin tampil dengan maksimal secara instan, oleh karena itu banyak klinik kecantikan kemudian hadir menawarkan perawatan harga murah dengan embel-embel promo. Namun, Anda harus mewaspadai risiko penggunaan layanan kosmetik diskon.

Ahli bedah plastik Jennifer Levine, MD, menekankan pentingnya kehati-hatian ketika mempertimbangkan risiko penggunaan diskon perawatan kecantikan. Pasalnya, suntikan dan peralatan kecantikan memang relatif mahal.

“Jika ada yang meminta lebih rendah dari harga produk sebenarnya, itu menunjukkan ada yang tidak beres,” ujarnya seperti dilansir dari Popsugar.

Menurut dia, harga tersebut bisa saja ditawarkan karena kualitas produk rendah atau sudah rusak. Tapi ingat, kondisi itu malah bisa menimbulkan risiko tinggi terhadap kesehatan.

Michael Keyes, ahli bedah plastik dan pendiri Celebrity Plastics, mengatakan bahwa beberapa pasien yang menggunakan layanan diskon mengalami efek samping serius. Bahkan mereka pun memerlukan bantuan profesional untuk memperbaiki efek dari prosedur yang gagal atau mengurangi efek samping tambahan.

"Pembuluh darah tersumbat, perawatan laser dilakukan dengan peralatan atau teknik yang buruk, hingga luka bakar dan hasil operasi plastik yang buruk," jelas dia.

Memang, komplikasi seperti itu sering kali muncul karena klinik mendorong biaya yang lebih rendah dan keuntungan yang lebih tinggi. Akibatnya, keselamatan pasien dan standar profesional.

“Pasien harus memahami bahwa untuk mendapatkan peralatan terbaik, teknologi terkini, obat-obatan yang lebih aman, dan tenaga yang berkualitas membutuhkan biaya yang besar. Sebagian biaya tersebut harus ditanggung pasien, jika tidak maka perusahaan tidak dapat membayarnya,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/611/3182535/masker-b8cF_large.jpg
Banyak Dipakai Artis, Masker LED Disorot karena Over Klaim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/611/3166048/wajah-xNnz_large.jpg
5 Tips Atasi Kulit Kering, Ampuh Bikin Kulit Sehat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/611/3163820/teh_hijau-Uhnt_large.jpg
3 Minuman yang Bikin Kulit Cantik dan Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/612/3147241/jenggot-hOsT_large.jpg
Kulit Anak Ruam Kemerahan, Jenggot dan Kumis Ayah Bisa Jadi Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/611/3144534/dulu_mana_serum_atau_toner_ini_urutan_skincare_yang_benar_menurut_ahli-B8Ma_large.jpg
Duluan Mana Serum atau Toner? Ini Urutan Skincare yang Benar Menurut Ahli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/611/3126775/5_tips_jaga_kesehatan_kulit_wajah_agar_fresh_silaturahmi_lebaran-LVvo_large.jpg
5 Tips Jaga Kesehatan Kulit Wajah agar Fresh Silaturahmi Lebaran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement