Waspada Promo Layanan Kecantikan, Apalagi Perawatan Laser

BANYAK mereka ingin tampil dengan maksimal secara instan, oleh karena itu banyak klinik kecantikan kemudian hadir menawarkan perawatan harga murah dengan embel-embel promo. Namun, Anda harus mewaspadai risiko penggunaan layanan kosmetik diskon.

Ahli bedah plastik Jennifer Levine, MD, menekankan pentingnya kehati-hatian ketika mempertimbangkan risiko penggunaan diskon perawatan kecantikan. Pasalnya, suntikan dan peralatan kecantikan memang relatif mahal.

“Jika ada yang meminta lebih rendah dari harga produk sebenarnya, itu menunjukkan ada yang tidak beres,” ujarnya seperti dilansir dari Popsugar.

Menurut dia, harga tersebut bisa saja ditawarkan karena kualitas produk rendah atau sudah rusak. Tapi ingat, kondisi itu malah bisa menimbulkan risiko tinggi terhadap kesehatan.

Michael Keyes, ahli bedah plastik dan pendiri Celebrity Plastics, mengatakan bahwa beberapa pasien yang menggunakan layanan diskon mengalami efek samping serius. Bahkan mereka pun memerlukan bantuan profesional untuk memperbaiki efek dari prosedur yang gagal atau mengurangi efek samping tambahan.

"Pembuluh darah tersumbat, perawatan laser dilakukan dengan peralatan atau teknik yang buruk, hingga luka bakar dan hasil operasi plastik yang buruk," jelas dia.

Memang, komplikasi seperti itu sering kali muncul karena klinik mendorong biaya yang lebih rendah dan keuntungan yang lebih tinggi. Akibatnya, keselamatan pasien dan standar profesional.

“Pasien harus memahami bahwa untuk mendapatkan peralatan terbaik, teknologi terkini, obat-obatan yang lebih aman, dan tenaga yang berkualitas membutuhkan biaya yang besar. Sebagian biaya tersebut harus ditanggung pasien, jika tidak maka perusahaan tidak dapat membayarnya,” ujarnya.