Tips Main Golf Anti Cedera untuk Pemula, Wajib Pakai Sarung Tangan!

GOLF adalah salah satu olahraga yang sedang tren di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Memiliki image olahraga untuk kalangan menengah atas dan eksklusif, nyatanya olahraga ini bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk anak-anak.

Olahraga golf terbilang cukup aman dan membutuhkan kefokusan. Namun tetap saja rawan cedera apabila tekniknya tidak benar.

Dilansir dari Mayapada Hospital, beberapa penelitian menyebut angka kejadian cedera pada golf bahkan mencapai 64 persen, dengan cedera terbanyak terjadi pada anggota gerak atas dan tulang belakang.

Cedera saat main golf yang paling umum terjadi akibat penggunaan otot secara berlebihan atau durasi bermain dan berlatih yang tinggi, postur tubuh atau teknik mengayun yang salah, dan kurangnya persiapan. Faktor risiko lainnya adalah kurangnya peregangan dan pemanasan, rendahnya tingkat kebugaran, adanya kondisi penyakit tertentu, pemilihan perlengkapan golf yang tidak sesuai, dan membawa tas golf yang berat dengan cara yang kurang tepat.

Golfer Profesional asal Korea Selatan, Kai mengatakan cedera saat main golf juga bisa dialami ketika tidak menggunakan sarung tangan. Sebab bagian stik golf cenderung licin, ketika tidak menggunakan sarung tangan rentan alami cedera saat mengayunkan stik.

"Menggunakan sarung tangan juga membuat cengkraman memegang stik golf bisa kencang, terlebih untuk jarak lebih dari 50 meter agar stick tidak terlempar," ujar Kai dalam peluncuran sarung tangan golf Mobius dan Drow, baru-baru ini.

Kai menambahkan penggunaan sarung tangan saat bermain golf juga dapat meningkatkan performa saat di lapangan.

"Saya merasa kalau tidak pakai sarung tangan performanya menurun. Saat mengayunkan stik, swingnya juga kurang bagus," tuturnya.