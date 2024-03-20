Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tips Main Golf Anti Cedera untuk Pemula, Wajib Pakai Sarung Tangan!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |22:00 WIB
Tips Main Golf Anti Cedera untuk Pemula, Wajib Pakai Sarung Tangan!
Olahraga golf miliki risiko tinggi cedera. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

GOLF adalah salah satu olahraga yang sedang tren di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Memiliki image olahraga untuk kalangan menengah atas dan eksklusif, nyatanya olahraga ini bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk anak-anak.

Olahraga golf terbilang cukup aman dan membutuhkan kefokusan. Namun tetap saja rawan cedera apabila tekniknya tidak benar.

Dilansir dari Mayapada Hospital, beberapa penelitian menyebut angka kejadian cedera pada golf bahkan mencapai 64 persen, dengan cedera terbanyak terjadi pada anggota gerak atas dan tulang belakang.

Cedera saat main golf yang paling umum terjadi akibat penggunaan otot secara berlebihan atau durasi bermain dan berlatih yang tinggi, postur tubuh atau teknik mengayun yang salah, dan kurangnya persiapan. Faktor risiko lainnya adalah kurangnya peregangan dan pemanasan, rendahnya tingkat kebugaran, adanya kondisi penyakit tertentu, pemilihan perlengkapan golf yang tidak sesuai, dan membawa tas golf yang berat dengan cara yang kurang tepat.

Golf

Golfer Profesional asal Korea Selatan, Kai mengatakan cedera saat main golf juga bisa dialami ketika tidak menggunakan sarung tangan. Sebab bagian stik golf cenderung licin, ketika tidak menggunakan sarung tangan rentan alami cedera saat mengayunkan stik.

"Menggunakan sarung tangan juga membuat cengkraman memegang stik golf bisa kencang, terlebih untuk jarak lebih dari 50 meter agar stick tidak terlempar," ujar Kai dalam peluncuran sarung tangan golf Mobius dan Drow, baru-baru ini.

Kai menambahkan penggunaan sarung tangan saat bermain golf juga dapat meningkatkan performa saat di lapangan.

"Saya merasa kalau tidak pakai sarung tangan performanya menurun. Saat mengayunkan stik, swingnya juga kurang bagus," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement