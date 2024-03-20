Tips Memenuhi Kebutuhan Protein Selama Berpuasa

SELAMA berpuasa, tubuh mengalami perubahan pola makan. Kalau biasanya seseorang makan tiga kali sehari, maka saat puasa hanya makan dua kali saat sahur dan berbuka.

Untuk itu, saat berpuasa disarankan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang agar tubuh tetap sehat dan puasa lancar. Salah satu kebutuhan nutrisi yang harus terpenuhi saat puasa adalah protein. Protein merupakan satu zat makro yang memiliki peran penting dalam proses pembentukan jaringan tubuh.

Protein juga turut membantu pembentukan enzim sehingga dapat mengoptimalkan fungsi organ di dalam tubuh. Sumber protein harian bisa didapat dari konsumsi daging, telur, susu, olahan susu, dan masih banyak lagi. Untuk kebutuhan protein harian setiap individu cukup beragam, hal itu menyesuaikan dengan usia, jenis kelamin, serta berat badan.

Nutritionist Herbalife Indonesia & Anggota Dietetic Advisory Board (DAB) Herbalife, Aria Novitasari mengatakan protein memiliki peran sebagai zat pembangun, hanya bisa dilakukan oleh protein dan tidak bisa digantikan dengan nutrisi lainnya.

“Protein membantu memberi rasa kenyang, membangun dan menjaga massa otot, serta mengganti dan membangun sel tubuh,” ujar Aria kepada media baru-baru ini.

Lantas bagaimana memenuhi kebutuhan protein saat berpuasa? Terutama bagi orang-orang yang aktif olahraga?

Aria menambahkan saat puasa, protein bisa dikonsumsi kapan saja, baik terbuka maupun sahur. Untuk membagi waktunya, kalau Anda menargetkan makan protein lebih banyak, sebaiknya makan sahurnya jangan mepet.

"Kalau mau olahraga pagi, misalnya (imsak) di Jakarta jam empat lewat. Bangun jam 3 minum susu ditambah lain lagi terus dijeda," jelasnya.

"Terus makan ayam, jeda lagi lalu makan telur. Jadi effortnya harus bangun lebih pagi. Jadi makannya lebih banyak, targetnya seperti itu, karena bangun mepet cuma makan aja secara hitungan (protein) nggak cukup. Kaya mau makan 28 gram dari ayam aja itu harus dikonsumsinya 100gram," tuturnya.

Sementara itu, untuk konsumsi protein saat berbuka puasa waktunya justru lebih panjang.