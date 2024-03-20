Olla Ramlan Alami Sakit Lambung hingga Tak Puasa, Ini Tips Sehat Berpuasa bagi Penderita Maag

ARTIS cantik Olla Ramlan mengaku mengalami sakit lambung dan migrain hingga membuatnya tidak menjalani puasa Ramadan tahun ini. Wanita berusia 44 tahun itu mengatakan kondisinya itu memaksanya harus mengonsumsi obat dari dokter selama dua minggu penuh.

Meskipun saat ini kondisinya sudah berangsur membaik, tetapi Olla Ramlan tetap aktif menjalani aktivitasnya sambil mengonsumsi obat tersebut. Walaupun sesekali dirinya memang kerap merasakan pusing tetapi Olla tidak terlalu memikirkan penyakitnya. Dia tetap berusaha kuat sambil memberikan afirmasi positif.

Berkaca dari kondisi yang dialami Olla Ramlan, bagaimana tips aman berpuasa pada penderita sakit lambung?

Dokter sekaligus Healthy Educator, dr Clarin Hayes mengatakan ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk penderita sakit lambung atau maag yang ingin menjalani ibadah puasa. Setidaknya ada tujuh cara yang disampaikan oleh dr Clarin, merangkum dari akun TikTok miliknya @clahayes, Rabu (20/3/2024).

1. Jangan pernah melewatkan sahur

Saat tidur perut yang dalam keadaan kosong dan waktu cukup lama bisa memicu terjadinya asam lambung meningkat, maka saat sahur utamakan untuk mengonsumsi karbohidrat kompleks karena akan lebih lama dicerna dan bisa memberikan rasa kenyang lebih lama.

2. Hindari makanan berlemak tinggi saat sahur





Lemak tinggi yang terdapat pada makanan bersantan, susu, jeroan, makanan yang digoreng, daging ini bisa dapat memperberat kerja lambung sehingga puasa menjadi terasa tidak nyaman.

“Perut bisa terasa begah sepanjang hari. Maka disarankan makan gorengan saat berbuka puasa aja dan tetap harus dibatasi,” kata dr Clarin.

3. Tidak buru-buru dan makan banyak saat berbuka puasa

Menurut dr Clarin, seseorang disarankan agar mulai terlebih dahulu dengan makanan yang ringan atau minuman manis rendah lemak, kemudian dilanjut sholat maghrib dan setelahnya bisa dilanjutkan makan makanan berat. Hal ini bertujuan agar lambung setelah seharian kosong gak kaget menerima makanan yang berat.

“Dimulai dari porsi yang kecil dulu, kalau langsung porsi besar juga bisa memicu kambuhnya maag dan perut terasa begah,” ucap dr Clarin.

4. Beri jeda minimal dua jam setelah makan sampai ingin berbaring tidur

Hal itu lantaran makanan tersebut tidak langsung masuk ke usus, makanan itu akan diproses beberapa saat di lambung. Sedangkan kalau seseorang langsung berbaring di tempat tidur saat makanan masih berada di dalam lambung, maka katup yang ada di antara lambung dan kerongkongan berpotensi untuk terbuka sedikit ini menyebabkan asam lambung dan isi makanan naik kembali ke kerongkongan.