MNC Peduli Donasi Masker dan Aktivitas Kreativitas bagi Para Pejuang Kanker

MNC Peduli menggelar aksi sosial yang memberikan bantuan masker serta aktivitas kreativitas untuk anak pejuang kanker yang ada di Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah yang berlokasi di Kramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu (20/3/2024).

Kegiatan ini menjadi salah satu program yang dilakukan rutin oleh MNC Peduli untuk membagikan masker ke rumah singgah yang membantu para pejuang kanker. Head of CSR MNC Group, Tengku Havid sangat mengapresiasi keberadaan rumah singgah yang membantu para pejuang kanker seperti Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah.

“Kami sangat mengapresiasi dengan adanya rumah singgah ini yang dapat membantu saudara-saudara kita yang mempunyai anak-anak pejuang kanker. Kehadiran kami di sini bisa memberikan semangat baik kepada rumah singgah nya sendiri, orangtua, maupun anak-anaknya juga,” jelas Tengku kepada MNC Portal saat ditemui di Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah, Rabu (20/3/2024).

Tengku menjelaskan bahwa kegiatan donasi masker ini ditargetkan akan ada sebanyak satu juta masker yang akan dibagikan ke rumah-rumah singgah kanker yang ada di Indonesia.

“Tentunya kami ada program satu juta masker yang akan kami bagikan ke rumah singgah yang berhubungan dengan pejuang-pejuang kanker. Kami harapkan bisa segera terealisasi, disebarkan, dan dibagikan ke berbagai rumah singgah yang ada di Indonesia,” katanya.

Tak cuma membagikan masker, kegiatan ini juga diisi dengan aktivitas kreativitas dengan mewarnai bersama untuk para anak-anak kanker yang ada di Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah.