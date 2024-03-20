Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

MNC Peduli Donasi Masker dan Aktivitas Kreativitas bagi Para Pejuang Kanker

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |17:12 WIB
MNC Peduli Donasi Masker dan Aktivitas Kreativitas bagi Para Pejuang Kanker
MNC Peduli bagikan masker dan aktivitas kreativitas. (Foto: MPI/ Devi Pattricia)
A
A
A

MNC Peduli menggelar aksi sosial yang memberikan bantuan masker serta aktivitas kreativitas untuk anak pejuang kanker yang ada di Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah yang berlokasi di Kramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu (20/3/2024).

Kegiatan ini menjadi salah satu program yang dilakukan rutin oleh MNC Peduli untuk membagikan masker ke rumah singgah yang membantu para pejuang kanker. Head of CSR MNC Group, Tengku Havid sangat mengapresiasi keberadaan rumah singgah yang membantu para pejuang kanker seperti Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah.

“Kami sangat mengapresiasi dengan adanya rumah singgah ini yang dapat membantu saudara-saudara kita yang mempunyai anak-anak pejuang kanker. Kehadiran kami di sini bisa memberikan semangat baik kepada rumah singgah nya sendiri, orangtua, maupun anak-anaknya juga,” jelas Tengku kepada MNC Portal saat ditemui di Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah, Rabu (20/3/2024).

Tengku Havid

Tengku menjelaskan bahwa kegiatan donasi masker ini ditargetkan akan ada sebanyak satu juta masker yang akan dibagikan ke rumah-rumah singgah kanker yang ada di Indonesia.

“Tentunya kami ada program satu juta masker yang akan kami bagikan ke rumah singgah yang berhubungan dengan pejuang-pejuang kanker. Kami harapkan bisa segera terealisasi, disebarkan, dan dibagikan ke berbagai rumah singgah yang ada di Indonesia,” katanya.

Tak cuma membagikan masker, kegiatan ini juga diisi dengan aktivitas kreativitas dengan mewarnai bersama untuk para anak-anak kanker yang ada di Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/481/3094594/dokter_rscm_sebut_program_mnc_love_donation_penuhi_kebutuhan_darah_pasien_leukimia_hingga_lakalantas-JXMK_large.jpg
Dokter RSCM Sebut Program MNC Love Donation Penuhi Kebutuhan Darah Pasien Leukimia hingga Lakalantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/481/3094587/gandeng_rscm_mnc_peduli_gelar_aksi_donor_darah_hari_ini-gkzG_large.jpg
Gandeng RSCM, MNC Peduli Gelar Aksi Donor Darah Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/22/483/3088505/rayakan_hut_ke_14_mnc_life_gelar_seminar_dan_pemeriksaan_kesehatan_gratis-d5wP_large.jpg
Rayakan HUT ke-14, MNC Life Gelar Seminar dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/481/3095149/kkp_bersama_mnc_peduli_essilor_dan_forjukafi_berikan_makan_sehat_dan_kacamata_gratis_untuk_anak-1rUz_large.jpg
KKP Bersama MNC Peduli, Essilor dan Forjukafi Berikan Makan Sehat dan Kacamata Gratis untuk Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/487/3087904/kerjasama_dengan_pmi_depok_mnc_peduli_gelar_donor_darah-Dt6G_large.jpg
Kerjasama dengan PMI Depok, MNC Peduli Gelar Donor Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/481/3094890/mnc_peduli_bersama_kkp_dan_essilor_adakan_pemeriksaan_mata_dan_kacamata_gratis_serta_makan_sehat-9hlG_large.jpg
Rangkaian HUT MNC Group ke-35, MNC Peduli Bersama KKP dan Essilor Adakan Pemeriksaan Mata dan Kacamata Gratis Serta Makan Sehat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement